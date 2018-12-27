Türk Tıp Dünyasında 2018'de yitirilenler ve sağlık şehidi Fikret Hacıosman

2018 yılı Türk Tıp Dünyası'nda yitirilen sağlık çalışanlarını tekrar hatırlattığımız haberimizde Kolsuz Agop'u, Prof. Dr. Şükrü Sindel'i ve daha nice kayıpları tekrar yad ettik. Sağlık şehidi Dr. Fikret Hacıosman ise Türk Tıp Dünyasının şehitleri arasına, sonsuzluğa uğurlandı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanlarından Profesör Agop Kotoğyan hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da, dün evinde ölü bulunan doktor Merve Özegel'in (29) cenazesi, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Özegel'in tabutunun üzerine duvak bırakıldı

Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiği açıklandı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şükrü Sindel hayatını kaybetti

Ankara'daki kazada, görev yaptığı hastanedeki yoğun bakım nöbeti için yola çıkan çocuk hastalıkları uzmanı Tahsin Ertaş da hayatını kaybetti

İlknur hemşire hayatını kaybettiğinde bile 'can vermeye' devam etti

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire İlknur Kocadağ (44), geçirdiği beyin kanaması sonucu girdiği yoğun bakımda 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Kocadağ'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı

İZMİR'de, evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Opr. Dr. Salih Mertan (70) için kulüpte ve hastanede tören düzenlendi. Sevenleri, Mertan'ın mücadeleci ve 'fakir dostu' olduğunu söyledi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Tire Devlet Hastanesi eski doktorlarından Aylin Ülker için Tire'de tören düzenlendi

Bursa’da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Durmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Nedim Arda geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy nüfusuna kayıtlı genç doktor adayı Mustafa Burak Şanlı'nın ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu

Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Ahmet Kartal'dan üç gündür haber alamayan çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi. Kartal'ın Nizamiye Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Kartal'ı yatağında ölü buldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçe merkezindeki 9'uncu nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Orhan Ülgen (56), ilçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

BURSA'da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen doktor Osman Onay da yaşamını yitirdi. Harun Atalay'ın hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi. Habip Doğan'ın cenazesi ise dün ilçe mezarlığında toprağa verildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde, doktor Gülşen Bulut (58) ve oğlu Uğur Bulut (17), yazlık olarak kullandıkları evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu

ARTVİN'in Borçka ilçesinde anestezi teknisyeni Enes Parlak (26), görev yaptığı devlet hastanesindeki odasında ölü bulundu

Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir, evinde ölü bulundu

Samsun'da bir erkek hemşire hastanede koluna enjekte ettiği iğneden hayatını kaybetti

TOKAT´ın Niksar ilçesinde Erbaaspor otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren doktor Merve Öner'in (24) cenazesi, görev yaptığı hastanedeki törenin ardından memleketi Aydın'a uğurlandı. 2 ay önce Niksar´a atanan Öner´in, evlilik işlemlerini halletmek için memleketine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi

Hatay'da, anestezi uzmanı Dr. Mehmet Cesur, İskenderun Yeni Devlet Hastanesi'ndeki odasında hareketsiz yatarken bulundu. Odada 1'i yarı dolu 3 enjektör görülürken, Cesur, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi