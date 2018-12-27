Türk Tıp Dünyasında 2018'de yitirilenler ve sağlık şehidi Fikret Hacıosman

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanlarından Profesör Agop Kotoğyan hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da, dün evinde ölü bulunan doktor Merve Özegel'in (29) cenazesi, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Özegel'in tabutunun üzerine duvak bırakıldı
Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiği açıklandı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şükrü Sindel hayatını kaybetti
Ankara'daki kazada, görev yaptığı hastanedeki yoğun bakım nöbeti için yola çıkan çocuk hastalıkları uzmanı Tahsin Ertaş da hayatını kaybetti
İlknur hemşire hayatını kaybettiğinde bile 'can vermeye' devam etti
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire İlknur Kocadağ (44), geçirdiği beyin kanaması sonucu girdiği yoğun bakımda 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Kocadağ'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı
İZMİR'de, evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Opr. Dr. Salih Mertan (70) için kulüpte ve hastanede tören düzenlendi. Sevenleri, Mertan'ın mücadeleci ve 'fakir dostu' olduğunu söyledi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Tire Devlet Hastanesi eski doktorlarından Aylin Ülker için Tire'de tören düzenlendi
Bursa’da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Durmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Nedim Arda geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy nüfusuna kayıtlı genç doktor adayı Mustafa Burak Şanlı'nın ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu
Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Ahmet Kartal'dan üç gündür haber alamayan çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi. Kartal'ın Nizamiye Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Kartal'ı yatağında ölü buldu
Balıkesir’in Burhaniye ilçe merkezindeki 9'uncu nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Orhan Ülgen (56), ilçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
BURSA'da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen doktor Osman Onay da yaşamını yitirdi. Harun Atalay'ın hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi. Habip Doğan'ın cenazesi ise dün ilçe mezarlığında toprağa verildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde, doktor Gülşen Bulut (58) ve oğlu Uğur Bulut (17), yazlık olarak kullandıkları evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu
ARTVİN'in Borçka ilçesinde anestezi teknisyeni Enes Parlak (26), görev yaptığı devlet hastanesindeki odasında ölü bulundu
Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir, evinde ölü bulundu
Samsun'da bir erkek hemşire hastanede koluna enjekte ettiği iğneden hayatını kaybetti
TOKAT´ın Niksar ilçesinde Erbaaspor otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren doktor Merve Öner'in (24) cenazesi, görev yaptığı hastanedeki törenin ardından memleketi Aydın'a uğurlandı. 2 ay önce Niksar´a atanan Öner´in, evlilik işlemlerini halletmek için memleketine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi
Hatay'da, anestezi uzmanı Dr. Mehmet Cesur, İskenderun Yeni Devlet Hastanesi'ndeki odasında hareketsiz yatarken bulundu. Odada 1'i yarı dolu 3 enjektör görülürken, Cesur, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi
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|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
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