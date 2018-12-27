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Türk Tıp Dünyasında 2018'de yitirilenler ve sağlık şehidi Fikret Hacıosman
2018 yılında tıp dünyası bilimsel gelişmeler, yeni uygulamalar ve gelişmelere sahne oldu. Bunların yanında Türk tıp dünyasında sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet ve ölüm haberleri tüm mensupları üzen gelişmeler olarak seyretti. Derlediğimiz haberimizde 2018 yılında yitirilen sağlık çalışanları tekrar hatırlatmak istedik...
Türk Tıp Dünyasında 2018'de yitirilenler ve sağlık şehidi Fikret Hacıosman
27 Aralık 2018 -
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2018 yılı Türk Tıp Dünyası'nda yitirilen sağlık çalışanlarını tekrar hatırlattığımız haberimizde Kolsuz Agop'u, Prof. Dr. Şükrü Sindel'i ve daha nice kayıpları tekrar yad ettik. Sağlık şehidi Dr. Fikret Hacıosman ise Türk Tıp Dünyasının şehitleri arasına, sonsuzluğa uğurlandı.

 

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanlarından Profesör Agop Kotoğyan hayatını kaybetti.

Doktor Merve son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

Tekirdağ'da, dün evinde ölü bulunan doktor Merve Özegel'in (29) cenazesi, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Özegel'in tabutunun üzerine duvak bırakıldı

Hastane açıkladı: Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

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Tıp dünyasında acı kayıp: Prof.Dr. Şükrü Sindel hayatını kaybetti

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şükrü Sindel hayatını kaybetti

Konya'ya nöbete gelen doktor YHT kazasında yaşamını yitirdi

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İlknur hemşire hayatını kaybettiğinde bile 'can vermeye' devam etti

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Doktor Salih Mertan'ın cenaze törenine sevenlerinin gözyaşları damga vurdu

İZMİR'de, evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Opr. Dr. Salih Mertan (70) için kulüpte ve hastanede tören düzenlendi. Sevenleri, Mertan'ın mücadeleci ve 'fakir dostu' olduğunu söyledi

Hayatını kaybeden doktor İzmir'de toprağa verildi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Tire Devlet Hastanesi eski doktorlarından Aylin Ülker için Tire'de tören düzenlendi

İç Hastalıkları Uzmanı genç doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bursa’da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Durmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

KBB'cilerin acı günü... Prof. Dr. Hasan Nedim Arda hayatını kaybetti

Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Nedim Arda geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Doktor adayı gencin ölümü üniversitesinde büyük üzüntüye neden oldu

Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy nüfusuna kayıtlı genç doktor adayı Mustafa Burak Şanlı'nın ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu

Giresun'da aile hekimi evinde ölü bulundu

Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Ahmet Kartal'dan üç gündür haber alamayan çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi. Kartal'ın Nizamiye Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Kartal'ı yatağında ölü buldu

Yalnız yaşayan Aile hekimi evinde ölü bulundu, Facebook'tan son paylaşımları dikkat çekici!

Balıkesir’in Burhaniye ilçe merkezindeki 9'uncu nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Orhan Ülgen (56), ilçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Hamamda yaşanan soba faciasında doktor hayatını kaybetti

BURSA'da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen doktor Osman Onay da yaşamını yitirdi. Harun Atalay'ın hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi. Habip Doğan'ın cenazesi ise dün ilçe mezarlığında toprağa verildi

Antalya’da dehşet! Doktor anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde, doktor Gülşen Bulut (58) ve oğlu Uğur Bulut (17), yazlık olarak kullandıkları evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu

Anestezi teknisyeni hastanedeki odasında ölü olarak bulundu

ARTVİN'in Borçka ilçesinde anestezi teknisyeni Enes Parlak (26), görev yaptığı devlet hastanesindeki odasında ölü bulundu

Psikiyatri uzmanı Dr. Nihat Zincir evinde ölü bulundu

Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir, evinde ölü bulundu

Erkek hemşire dinlenme odasında ölü bulundu... Yerde enjektör ve ampul uyku ilacı

Samsun'da bir erkek hemşire hastanede koluna enjekte ettiği iğneden hayatını kaybetti

 

İki ay önce atanan genç psikolog, evlilik için yola çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti

TOKAT´ın Niksar ilçesinde Erbaaspor otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren doktor Merve Öner'in (24) cenazesi, görev yaptığı hastanedeki törenin ardından memleketi Aydın'a uğurlandı. 2 ay önce Niksar´a atanan Öner´in, evlilik işlemlerini halletmek için memleketine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi

Anestezi uzmanı doktor çalıştığı nöbette hayatını kaybetti

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Sağlıkta şiddet durulmuyor: İşte 2018 yılı sağlık çalışanına şiddet haberleri

 

2018 yılında Tıp dünyasına ışık tutan gelişmeler

Anahtar Kelimeler:

tip dunyasi fikret haciosman sukru sindel

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