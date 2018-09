Türk Toraks Derneği Avrupa Kongresi’nde yoğun ilgi gördü

Port de Versaille Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5 günlük kongre, dünyada göğüs hastalıkları alanında en büyük ve en seçkin platformlardan biri sayılıyor. Bu kongrede her yıl göğüs hastalıkları ve solunum yolları sorunları alanında tıptaki en son gelişmeler tartışılıyor. Kongre merkezinde kurulan “Dünya Köyü” adındaki alanda, 30 ülke arasında yer alarak “Türk Toraks Derneği” ve ayrıca “Turkish Thoracic Journal” standları ile hem Derneğin hem de Derneğin bilimsel yayın organı olan dergi tanıtılarak dünyaya açılma olanağı bulundu.

Paris Büyükelçisi Türk Toraks Derneği standında

Türk Toraks Derneği standını ziyaret eden Paris Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa, dernek yöneticileri ve kongreye katılan üyelerle bir süre sohbet etti, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram’dan kongre ve Türk Toraks Derneği hakkında bilgi aldı.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Bayram, kongreye Türkiye'den çok sayıda bildiri ile katılım olmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Dr. Bayram, Türk Toraks Derneği ile Avrupa Solunum Derneği arasında yapılan işbirliği çerçevesinde yıllardır karşılıklı kazanımlar içerisinde olduklarının altını çizerek, her iki tarafın da bu işbirliğinin artarak devam etmesi konusunda istekli olduğunu ve bu işbirliğinin dünya çapında da akciğer sağlığı alanına çok değerli katkılar getirdiğini ifade etti.

“ERS Kongresi’nde yaptığımız sunumlar büyük ilgi gördü”



Prof. Dr. Bayram, ERS Kongresi’nde yaptıkları sunumlar ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Türk Toraks Derneği üyelerinden oluşan bir ekibin gerçekleştirdiği ve ekipten yine üyemiz Prof. Dr. Peri Arbak tarafından sunulan ‘Kebap Restoranı çalışanları: Zararlı bir iş mi?’ ve Dr. Öğretim Üyesi Dilek Çakmakçı Karadoğan ve ekibi tarafından yapılan ‘Geri ödeme sistemi sigarayı bırakmaya yardımcı mı? Türk deneyimi’ başlıklı araştırmaların kongre bilimsel komitesi tarafından Fransız basınında halk ile paylaşılmak üzere seçilmesi bizleri gururlandırdı. Kurulduğu ilk günden beri her kongreye ses getiren araştırmalarla katılan Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubumuz ise, işyerinde cinsiyetçi yaklaşımı ve gebelik sırasında ebeveynlerin elektronik sigara kullanımını araştırdıkları iki poster ile uluslararası kongreye katkıda bulundular. Ayrıca European Lung Foundation (ELF)’un organize ettiği ‘Kot kumlamacılığı ve Silikozis’ başlıklı oturumda Türk Toraks Derneği Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Metin Akgün ile birlikte Aldulhalim Demir, hekim-hasta perspektifini aktarırken zihinlerden silinmeyecek bir sunum yaptılar. KOAH’ın küresel boyutu ile ele alındığı ‘COPD Global’ toplantısına ülkemizden katılımı, Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği (AHDADER) temsilcisi Sayın İlkay B. Nargaz gerçekleştirdi. Bu iki etkinlik, ilk defa ülkemizin uluslararası bir kongrede hastalar ve doktorlar birlikte yer alması açısından önemliydi.” dedi.

Prof. Dr. Hasan Bayram, kongrenin ikinci gününde, Türk Toraks Derneği adına yaptığı sunumda Türkiye’deki hava kirliliği ve küresel iklim değişikliğine bağlı sorunlar ve bunların insan sağlığına olan etkilerinden söz ettiğini belirtti. Prof. Dr. Bayram, ülkemizdeki hava kirliği rakamlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standartların çok üstünde seyrettiğini, bunun çok önemli bir sorun oluşturduğunu ve hava kirliliğine bağlı olarak yılda yaklaşık 34 bin kişinin erkenden hayatını kaybettiğini vurguladı. Prof. Dr. Bayram, “Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde mevsimler daha sıcak ve kurak geçmekte, buna bağlı olarak orman yangınları ve çölleşme sorunları yaşanmaktadır. Aşırı hava olayları sonucu ani bastıran, sel ve taşkınlar meydana gelmekte, bunun da gerek çevre, gerekse de insan sağlığı üzerinde doğrudan ve dolaylı tehditler oluşturmaktadır.” dedi.

“Tütün endüstrisinin hedefi gençler”

Kongrenin üçüncü gününde, Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı yaptığı konuşmasında, ısıtılmış tütün ve elektronik sigara gibi tütün ürünlerinin yaygınlaşmaya başladığını, tütün endüstrisinin bu ürünlerin yaygınlaşması için özellikle gençleri hedef aldığını ve burada çok ciddi bir tehlike olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Dağlı, başta devletlerin ve kamu otoritelerinin, sağlık kurumlarının bu konuda duyarlı olmalarına çağrı yaptığı konuşması sonrasında salondaki katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

“Kongreye üyelerimizin büyük ve önemli katkıları oldu”

Prof. Dr. Hasan Bayram, kongre süresince ilgili alanlarda uzun yıllardır çalışmaları ile tanınan birçok dernek üyesinin, konusunda öncü bazı uluslararası dernek ve oluşumlar ile temaslarını sürdürdüklerini belirterek, “GARD (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases) ve GINA (Global Initiative for Asthma) bunlardan başlıcalarıdır. Ayrıca üyelerimiz, hâlihazırda Avrupa Solunum Derneği Çalışma Gruplarında görev yapmaktayken yeni dönemde de seçimleri kazanarak görev almaya başlayacak olan üyelerimiz oldu. Avrupa Solunum Derneği ile ortak üyeliğimizin, ortak yurtdışı araştırma burs olanaklarımızın ve ortak araştırma yapma işbirliklerimizin gelecekte de sürdürülmesi çeşitli görüşmelerde dile getirildi. Sonuç olarak, Avrupa Solunum Derneği’nin bu yılki kongresi de göğüs hastalıkları ile ilgili birçok halk sağlığı konusunun, akciğer hastalıkları alanında tanı ve tedavideki sorunların ve son yıllarda elde edilen gelişmelerin konuşulduğu bir kongre oldu. Türk Toraks Derneği üyeleri de bir yandan araştırmalarını sunarken ve konuşmalar yaparken bilimsel anlamda kongreye katkı sundular, diğer yandan da mesleki bilgilerini güncellemiş oldular.” dedi.