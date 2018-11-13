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Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulundan yasa teklifi değerlendirmesi: 'Çözümden uzak'
Türk Toraks Derneği̇ Merkez Yöneti̇m Kurulu, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, taslaktaki hükümlerin yerinde ancak eksik olduğunu belirterek, "Düzenlemenin, tasarının ilk halinde yer aldığı gibi, tütün ürünlerinin hem düz (yalın) paket hem de işletme içerisindeki kapalı dolaplarda satışa sunulması biçiminde revize edilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı
Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulundan yasa teklifi değerlendirmesi: 'Çözümden uzak'
13 Kasım 2018 - AA
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Türk Toraks Derneği̇ Merkez Yöneti̇m Kurulundan TBMM'de görüşülecek sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklama yapıldı.

Yasa tasarısı kapsamında yer alan ve sağlıkta yaşanan şiddetin çözümüne yönelik önerilen hükümlerin "yetersiz" ve "sorunun çözümünden uzak" olduğu iddia edilerek, "Dört üyesini sağlık ortamında yaşanan şiddet nedeniyle kaybetmiş bir dernek olarak, hekime-sağlık çalışanlarına yönelik öldürmeye varan her tür şiddeti layıkıyla caydıracak cezaların söz konusu kanun teklifine eklenmesinin gerekli olduğunu belirtiyoruz." ifadesine yer verildi.

Teklifin 5. maddesi kapsamında "haklarında mahkeme kararı olması aranmaksızın kamu görevinden ihraç edilen hekimlerin mesleklerini icra etme haklarını ortadan kalkacağı ve mecburi hizmet süresi gerekçesiyle tıp fakültesi eğitimini tamamlamış hekimleri meslekten uzak tutacak hükümlerin hasta haklarının ihlali" olarak değerlendirildi.

Teklifteki "tütün kontrolü"ne ilişkin maddelere ilişkin şu görüşlere yer verildi:

"Kanun taslağında yer alan ve tütün ürünlerinin düz (yalın) paket halinde satılmasını öngören hükümlerin yerinde olduğunu, ancak eksiklikle malul olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin, tasarının ilk halinde yer aldığı gibi, tütün ürünlerinin hem düz (yalın) paket hem de işletme içerisindeki kapalı dolaplarda satışa sunulması biçiminde revize edilmesini istiyoruz."

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler ile tıp fakültelerinin ortak faaliyet göstermesini düzenleyen protokolünün mevcut haliyle tıp fakültelerinde öncelikle eğitim ve araştırma yapması hedeflenen öğretim üyelerinin haklarını ortadan kaldıracağı için söz konusu hükümlerin taslaktan çıkarılması gerektiği savunulan açıklamada, "TBMM'yi söz konusu düzenlemeler hakkında, hekim ve sağlık çalışanlarının mesleki ve bilimsel örgütleriyle temasa geçmesini ve bu çerçevede hasta haklarına sahip çıkan, hekim ve sağlık çalışanlarının haklarını koruyan ve kamu yararını gözeten bir süreci birlikte şekillendirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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