Türk Toraks Derneği uyardı: Veremden ölümler artacak

COVID-19 salgını verem teşhisinde gecikmelere neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmaları başta olmak üzere farklı araştırmalar yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınının verem hastalığı ile savaşı olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Son 1 yılda verem nedeni ile tanı koyulan hasta sayısı azaldı. Bunun nedenlerinin başında ise hastaların sağlık kurumlarına COVID-19 nedeni ile başvurmaması ya da sağlık kurumlarının COVID-19 dışındaki hastalara yeterli zaman ayıramaması geliyor.

Bu yıl Türkiye’de 3-9 Ocak arasında kutlanan Verem Haftası dolayısıyla COVID-19 ile hastalığın ilişkisine dikkat çeken Türk Toraks Derneği bir basın açıklaması yaptı. 2021 yılında tüberküloz nedeni ile ölümlerin dünya genelinde 200-400 bin artacağını belirten Türk Toraks Derneği verem ile savaşın önemine dikkat çekti.

Dünyanın hemen her ülkesinde ve Türkiye’de de pandeminin tüberküloz kontrolünü olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020 yılı verileri ile 2019 yılı verileri karşılaştırılmıştır. Buna göre verem savaş dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40 düzeyinde azalmıştır. Yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı yüzde 26 oranında azalmıştır.”

Yapılan açıklamada, tüberküloz kontrolündeki bu olumsuz etkilerin başlıca nedenleri arasında hastaların sağlık kurumlarına başvurmaması veya geç başvurması,sağlık kurumlarının COVID-19 dışındaki hastalıklara yeterince zaman ayıramaması, tüberküloz test ve tanı işlemlerinin yapılma oranındaki düşüş ve sağlık personelinin COVID-19 için görevlendirilmesi olarak belirtildi.

Verem savaşında gerileme söz konusu

Dünyada her yıl 10 milyon kişi tüberküloz tanısı alırken Türkiye’de ise 2019 yılında yeni vaka sayısı 11 bin 401 olarak tespit edildi. Verem savaşı hizmetlerinin sürekli ve başarılı sürdürülmesinin önemli olduğunun belirtildiği açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Bu konuda her türlü yetersizlik ve başarısızlık uzun dönemde olumsuz etkiler doğuracaktır. Dünyada tüberküloz hastalarının tanı almasında, tedavilerinde, temaslılarının muayenesinde, koruyucu tedavi uygulamalarında ciddi aksamalar yaşanmaktadır. Bu aksamaların etkisine göre, 2020 yılında tüberküloz ölümlerinin 200 bin ile 400 bin artacağı hesaplanmaktadır. Özellikle, tüberküloz hasta yükü fazla olan ülkelerde COVID-19 salgınının etkisinin kalıcı olacağı düşünülmektedir. Dünyada son yıllarda verem savaşında başarılı bir çizgi izlenmektedir. COVID-19 salgını ise bu mücadelede 5-8 yıllık bir gerilemeye neden olabilir.”

Verem haftası

1947 yılından beri kutlanmakta olan Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası, bu yıl 3-9 Ocak tarihleri arasında 74’ncü Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak kutlanacak. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Verem Haftası’nın amacı, toplumun verem (tüberküloz) hastalığı ve bu hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesidir.”

Her hasta iyileştirilir

“Tüberküloz, mycobacterium tuberculosis basili ile oluşur. Bulaştırıcı bir hastalıktır. Tüberküloz hastasının solunum yoluyla havaya saçtığı mikroplar, sağlıklı kişiler tarafından nefes ile alınarak akciğerlerine yerleşebilir. Akciğere gelen mikrop ya vücutta hapsedilir ve sessiz bir enfeksiyon olarak kalır ya da hastalık yapar.” değerlendirilmesinin yapıldığı açıklamada, şu ifadelerin altı çizildi:

“Sessiz enfeksiyon olanların onda biri ileri bir tarihte hastalanabilir. En sık akciğerleri tutar. Diğer organlarda da hastalık yapabilir. Tanısı, mikrobun gösterilmesi ile konulur. Tedavisi vardır, her hasta iyileştirilir. İlaçlarını Sağlık Bakanlığı ücretsiz verir. Tedavileri verem savaşı dispanserleri yürütür.”

Dünyada 1,2 milyon insan veremden ölüyor

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinde sessiz tüberküloz enfeksiyonu olduğunun bildirildiği açıklamada, tüberkülozun bir yoksulluk hastalığı olduğu kaydedildi. “Yoksulluk yanında, yetersiz beslenme, sigara içilmesi, diyabet, HIV enfeksiyonu da verem hastalığının ortaya çıkmasına neden olurlar.” ifadesinin yer aldığı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Dünyada her yıl 1,2 milyon insan veremden ölmektedir. Her yıl 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve bunların ancak yüzde 71’i kayda geçmektedir. Her yıl dünyada yarım milyon dirençli tüberküloz hastası ortaya çıkmaktadır. Bu hastaların kayda geçmeyenleri, düzenli tedavi edilmeyenleri ve takipsiz olanları, ölümle sonuçlanmaktadır. Sonuçta dünyada en çok öldüren bulaşıcı hastalık olan verem, bütün ölümler içinde de onuncu sırada yer almaktadır.

Verem hastalığının dünyadaki durumu, dünyadaki yoksulluğun, açlığın, sağlık sisteminin sıkıntılarının ve sağlık alanındaki sorunların bir göstergesidir. Güneydoğu Asya’da ve Afrika’nın Güney yarısında büyük bir salgın şeklinde varlığını sürdürmektedir. Hindistan dünyadaki hastaların yüzde 26’sını barındırır. Endonezya, Çin, Filipinler, Pakistan, Nijerya, Bangladeş ve Güney Afrika, sırasıyla en çok hastanın olduğu ülkelerdir.”

Türkiye’de tüberkülozlu hasta sayısında azalma var

Türkiye’de başarılı bir verem savaşı programı yürütüldüğünün bildirildiği açıklamada, tüberkülozlu hasta sayısının her yıl azalmaya devam ettiği ifade edildi ve şu bilgiler aktarıldı:

“2005 yılında 20 bin 535 olan toplam olgu sayısı, 2019 yılında 11 bin 401 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar içinde nüfusun artmasına rağmen hasta sayısı düşmüş, toplam olgu hızı yüz binde 29,8’den 13,7’e gerilemiştir. Mülteci hastaların göçle birlikte artışı da bu program içinde başarıyla ele alınmıştır. Bu başarıda hastaların erken tanısı ve tedavisi, hasta temaslılarının muayenesi ve hastalanma riski taşıyanlara koruyucu tedavi verilmesini kapsayan bütünlüklü bir programla çalışan verem savaş dispanserlerinin büyük katkısı bulunmaktadır.”

Türkiye’de başarılı şekilde yürütülen tüberküloz kontrolünün, COVID-19 salgını koşullarında kısmi bir gerileme yaşandığı bilgisi paylaşılırken, “Türkiye’de başarıyla sürdürülen verem savaşının uzun yıllar, istikrarlı şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda, Sağlık Bakanlığı, hastaneler, verem savaşı dispanserleri, aile hekimleri, laboratuvarlar yanında derneklerin ve diğer kuruluşların çalışmaları önem taşımaktadır.” İfadelerine de yer verildi.