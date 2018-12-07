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Türk Üroloji Akademisi'nden '3D-4K Canlı Cerrahi Laparoskopi' kursu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Türk Üroloji Akademisi tarafından "3D-4K Canlı Cerrahi Laparoskopi" kursu düzenlendi.
Türk Üroloji Akademisi'nden '3D-4K Canlı Cerrahi Laparoskopi' kursu
07 Aralık 2018 - AA
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ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastaneleri ameliyathanesinde düzenlenen kursa, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Kurs programı hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk defa 3D-4K ile görüntüleme sistemi ile ICD dediğimiz özellikle kanser cerrahisinde lenf nodlarının takibi ve bütün lenf nodlarının çıkarılmasına yardımcı olan bir teknolojiyi birlikte kullanacağız. ICG sistemi ek olarak böbrek üstü bezi ve böbrek tümörlerinde cerrahi sınırı belirlemekte de kullanılmaktadır. Biz burada bu teknolojiyi prostat kanseri için lenf nodlarını belirlemekte kullanacağız."

Prof. Dr. İbrahim Gülmez de Türk Üroloji Akademisi'ne ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Gülmez, "Laparoskopi çıktığı ilk yıllarda çok tartışıldı. Nasıl tartışıldı ? Çok zaman alıyor, maliyeti fazla, öğrenmesi uzun ve zor bir tedavi diye tartışıldı. Fakat geçen yıllarda görüldü ki, bu cerrahi iyi bir cerrahi yöntem ve artık iyice oturdu. Günümüzün en önemli cerrahi yöntemlerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından ameliyathanede kursiyerlere "3D-4K Canlı Cerrahi Laparoskopi" eğitimi verildi.

Anahtar Kelimeler:

cerrahi laparoskopi prof dr ibrahim gulmez

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