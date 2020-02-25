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Türk vatandaşlar İran'dan tahliye ediliyor
Koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları Ankara'da 14 gün karantinada kalacak
Türk vatandaşlar İran'dan tahliye ediliyor
25 Şubat 2020 - DHA
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ANKARA,- İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus zekai tahir burak hastanesi

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