Türk vatandaşları İtalya'da karantinada mı? Başkonsolos açıkladı

Roma- Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, İtalya'nın kuzeyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının gözlendiği bölgeden herhangi bir Türk vatandaşının karantinaya alındığına dair bilgilendirilmediklerini söyledi.

Uludüz, ülkenin kuzeyinde Türk vatandaşlarının da yoğun olarak yaşadığı yerlere yakın bölgelerdeki Kovid-19 vakalarındaki artışın Türk vatandaşlarına etkisini ve Milano kent merkezindeki durumu, AA muhabirine değerlendirdi.

Başkonsolos Uludüz, İtalya'da virüsün şu ana kadar 374 kişiye bulaştığını ve 12 kişinin ölümüne yol açtığını hatırlatarak, "Bütün kuzeyde, esas bu yoğunluğun olduğu yerde şu anda koronavirüs şüphesiyle dahi karantinaya alındığına dair bildiğimiz bir Türk vatandaşı yok. Bize de özel olarak bildirilen yok ama bu olmayacağı anlamına gelmediği gibi fiilen şu an olmadığı anlamına da gelmiyor. Pek çok insan hiçbir belirti göstermiyor." diye konuştu.

Kuzey İtalya'nın çok büyük kısmının kırmızı alan denilen "tam karantina" bölgesine dahil edilmediğini vurgulayan Uludüz, "Çok küçük beldelerde bu durum söz konusu olduğu için hayat burada normal diyemem ama insanlar hayatlarına kısıtlı şekilde devam ediyor." dedi.

Uludüz, "Şehirde ciddi bir duraksama var. Milano'nun yoğunluğu, dinamikliği düşünülürse ürkütücü olmakla mutluluk verici arasında gidip geldiğim şekilde tanımlayabileceğim bir sükunet ve bir rahatlık var yollarda." değerlendirmesinde bulundu.

Milano'nun herkes için geçiş noktası olduğuna dikkati çeken Uludüz, şunları kaydetti:

"Çıktığı ve yayıldığı noktalar daha kırsal diyebileceğimiz Milano'nun doğusundan Veneto'nun batısına kadar olan spesifik bir bölge. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerler Milano şehir merkezi, Como, Modena ve Imperia. Bu açıdan baktığınız zaman, Allah'tan en tedirgin olunan bölgeler değil. Hiçbir vatandaşımızın en ufak zarar görmeden bunu atlatmasını ümit ediyoruz ama ümit etmek ayrı, temkinli olmak ayrı."

Başkonsolos Uludüz, İtalya'da yaşayan ve Milano ve çevresine iş ya da eğitim için gelenlere yönelik bilgilendirme çalışmalarını başkonsolosluk ve şahsi sosyal medya hesaplarından yaptığını kaydetti.

"Vatandaşlarımız şüphe halinde bizi arasın"

Milano Başkonsolosluğunun açık olduğunun altını çizen Uludüz, bir talimat ya da zorunluluk olmadıkça da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Uludüz, mevcut şartlarda bazı vatandaşların aciliyeti olmayan konular için başkonsolosluğa kadar gelmelerine gerek olmadığını, pek çok işlemin e-devlet ve e-konsolosluk üzerinden yapılabildiğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığının İtalya için yaptığı seyahat uyarısının da mantıklı olduğunu belirten Özgür Uludüz, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğu kişi 'ben biletimi hangi tarihe alayım?' diye soruyor. Buna benzer sorular geldiğinde söyleyecek bir şey bulamıyoruz. 'Bir haftaya geçer, siz gelecek haftaya alın' diyemeyiz. Örneğin, burada yaşayan bir genç, hiç belirti göstermeden virüsü alır buradan götürür, Türkiye'deki büyüklerine bulaştırır. Bu şekilde virüsün bizim ülkemize de gitmesine yardımcı olmuş oluruz."

Başkonsolos Uludüz, ülkenin kuzeyinde yaşayan Türk vatandaşlarına da şu tavsiyelerde bulundu:

"Bulunduğu yerde, evden çıkmadan hayatını uzun süre idame ettirebilecek olan vatandaşlarımızdan mümkün mertebe kalabalığa karışmadan, toplu taşımayı kullanmadan, azami dikkat göstererek, hayatlarına devam etmelerini, yerel sağlık makamlarının yaptığı uyarıları takip etmelerini, bunun dışında da sosyal medyada dolaşan asılsız dedikodulara kulak asmamalarını, şüphe halinde bizi aramalarını istiyorum."