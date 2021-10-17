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Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kovid-19 salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak, Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.
Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı
17 Ekim 2021 10:51 -
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı.

AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.

Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.

Anahtar Kelimeler:

ab uyumlu sertifika asi

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