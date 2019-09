Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı: Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık her 10 kişiden bir kişi 65 yaş üstünde olacak

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, "Türkiye'de 800-900 bin civarında demanslı hasta ve bunların üçte ikisinin alzheimer hastası olduğu düşünüyoruz. Şu an 65 yaş üstü nüfusumuz 7 milyonun üzerinde ve bu sayı çok hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık her 10 kişiden bir kişi, 2050 yılında da her 5 kişiden bir kişi 65 yaş üstünde olacak. Dolayısıyla buna karşı hazırlıklı olup yeni politikalar geliştirmek gerekiyor." dedi.

18 Eylül 2019 - AA