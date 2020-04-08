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Türkiye Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi
Türkiye'nin Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
Türkiye Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi
08 Nisan 2020 10:57 - AA
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Türkiye'nin Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

İlk olarak Sırbistan'a gidecek uçaktaki yardım malzemelerinin üzerine, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 askeri kargo ucagi maske tulum

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