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Türkiye Basketbol Federasyonu 'beyaz sezon' ilan etti: Şampiyon ve küme düşen yok
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Covid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu 'beyaz sezon' ilan etti: Şampiyon ve küme düşen yok
11 Mayıs 2020 18:16 - Euronews
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Pazartesi günü toplanan TBF Yönetim Kurulu, 2019-20 sezonunu yok sayma kararı aldı. Buna göre herhangi bir takım şampiyon olarak tanımlanmadı.

Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün yönetim kurulu olarak tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Şampiyon ilan edilmemiştir. Temsil, mevcut sıralamaya göre ilan edilecektir. Hiçbir ligimizde şampiyon belirlenmemiştir. Küme düşme bu sezon olmayacaktır. Erkeklerde 16 takımın 13'ü, kadınlarda 13 takımın 11'i liglerin bu şekilde sonlandırılmasını istedi." şeklinde konuştu.

TBF Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türk basketbolunun geleceği gözetilerek sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla şu kararların alındığı kaydedildi:

"Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme ve çıkma işlemleri uygulanmayacaktır. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır."

TBF'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen basketbol liglerine ilişkin tüm senaryoların değerlendirildiği ve başta ilgili bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerin görüşlerinin alındığı belirtildi.

Lig lideri Anadolu Efes: 'Halk sağlığı şampiyonluklardan daha değerlidir'
2019-2020 sezonunu lider olarak götüren Anadolu Efes Spor Kulubü, TBF'nin sezonu iptal etme kararının ardından twitter'da bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, kararın saygıyla karşılandığı belirtildi ve "Anadolu Efes Spor Kulubü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir" ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

tbf hidayet turkoglu basketbol koronavirus

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