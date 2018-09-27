SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bu 5 grup hastalıkta koruyucu sağlığa yatırım yaparsa 13 milyar lira kazanacak
Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve BM'nin iş birliğinde kronik hastalıkları önlemeye yönelik hazırlanan müdahale paketleriyle öncelikle hastalıkların azaltılması, yatırımlarla da 5 yılda ülke ekonomisine 12 milyar 788 milyon lira fayda sağlanması öngörülüyor
Türkiye bu 5 grup hastalıkta koruyucu sağlığa yatırım yaparsa 13 milyar lira kazanacak
27 Eylül 2018 - AA YEŞİM SERT KARAASLAN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) iş birliğinde, kronik hastalıkları önlemeye yönelik müdahale paketleriyle, öncelikle hastalıkların azaltılması, yatırımlarla da 5 yılda ülke ekonomisine toplam 12 milyar 788 milyon lira yarar sağlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı, DSÖ, BM Kalkınma Programı ve BM Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların (BOH) Önlenmesi ve Kontrolü Ortak Görev Gücü iş birliğinde, "Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan (Kronik) Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü için Yatırım Gerekçeleri Raporu" hazırlandı.

Raporda, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan (kronik) hastalıklar ile tütün, alkol kullanımı, fiziksel hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin halk sağlığı açısından dünya genelinde sağlık ve kalkınma sorunu olduğu vurgulandı.

Türkiye'deki ölümlerin yüzde 87,5'inin bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığının altı çizilen raporda, Türkiye'de 2015 yılında dört ana bulaşıcı olmayan hastalıklardan biri nedeniyle 70 yaşından önce (erken ölüm) ölüm olasılığının yüzde 16,8 olduğu belirtildi.

Türkiye'nin sağlık ve ekonomi bakımından kalkınması amacıyla bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele için daha fazla yatırım yapılması gerektiğine işaret edilen raporda, bu kapsamda 5 ayrı önleme paketi hazırlanarak, eylem önerilerine yer verildi.


Yatırım gerekçesi ise Türkiye'deki kronik hastalıkların ekonomik yükünü ortaya koymak, 2032'ye kadar etkin bir müdahale politika seti oluşturarak önemli ekonomik faydaların belirlenmesi olarak belirlendi.

- BOH önleme paketleri yatırım analizleri

Raporda, tütün, alkol, tuz kullanımının azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet için klinik müdahaleyi kapsayan bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi amacıyla kontrol paketlerinin 5 ve 15 yıl için yatırım analizleri yer aldı.

Analizde, Türkiye'de maliyet için en etkin müdahalelerin tuz alanında olduğu belirlendi. Bu paketlerin ekonomik faydalarının kısa ve uzun vadede maliyetlerinin çok üzerinde olduğu vurgulandı.

Tuz azaltma paketinin yatırım getiri oranı 5 yıllık dönemde her bir liralık yatırım için 51 lira ve 15 yıllık dönem için 88 lira olarak belirlendi.

Raporda, vergileri artırmak gibi çeşitli uygulamalarla tütün kontrol paketi ile tütün kullanımının azaltılması için yatırım getiri oranı, 5 yıllık dönemde bir liralık yatırım için 2,6 lira ve 15 yıllık dönemde 5 lira olarak öngörüldü.


Fiziksel aktivite farkındalık paketinin yatırım getiri oranı 5 yıllık dönemde bir lira başına 1,1 lira ve 15 yıl için 2,3 lira olarak ifade edildi.

Kardiyovasküler hastalıklar ile diyabet için klinik müdahale paketleri için de yatırım getiri oranı 5 yıllık dönemde bir liralık yatırım için 3,3 lira ve 15 yıl için 4,3 lira olarak belirtildi.

Alkol kontrol paketinin yatırım getiri oranı 5 yıllık dönemde her bir liralık yatırım için 20 kuruş 15 yıllık dönemde ise 60 kuruş olarak hesaplandı.

Beş ayrı pakette bir yıl için Türkiye'ye sağlık ekonomisine 5 yılda 12 milyar 788 milyon lira ve 15 yılda 156 milyar 768 milyon lira getiri sağlanacak.

Anahtar Kelimeler:

kronik hastaliklar tuz tuketimi tutun

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Miss Turkey plastik cerrahi Şevval Şahinsaglik bakanligi iskur personel alimiambulans rallisi saglik bakanligi ankara il saglikavukat hekim cengiz bayramceyda düvenci zayflama çayı tumor doc. dr. ibrahim tayfun sahiner prof. dr. reha metin alkan fizik tedavi hastanesi jeotermal su kaynak suyufikret merter alanyalisahte doktor soner gulnaz cukurova universitesi tip fakultes estetik doktoruDİŞ HEKİMLERİ KONGRESİ turk dis hekimleri birligiobezite ücretsiz tedavi devlet hastanesiveterinerlik fakültesikronik hastalıklar tuz tüketimi tütünmide kucultme ameliyati tbmme-recete sgk saglik bakanligigirişimci eczacılar bulent eczacibasi metin hara aret vartanyanbora turkan dis hekimi kalp krizi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
26/09-29/09Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği 7. GÜZ OKULUDERMATOLOJİMUĞL
27/09-30/0910. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi KongresiKADIN...MUĞL
26/09-30/0912. Aile Hekimliği Güz OkuluAİLE...ANTA
27/09-30/0913.Klinik Romatoloji & Genç Yaşam KongresiROMATOLOJİKIBR
26/09-30/0919. Ulusal Romatoloji KongresiROMATOLOJİMUĞL
28/09-30/095.KBB’de Dört MevsimKULAK-BUR...ANTA
01/10-02/10Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönemKADIN...İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.