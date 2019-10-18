Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’ de kalça kırığı salgını bekleniyor
Kemiklerin zayıflaması olarak bilinen Osteoporoz her üç kadından birini bekleyen büyük bir tehlike. 20 Ekim tüm dünyada Osteoporoz günü olarak kutlanıyor. Türkiye’de nüfusun yaşlanmasıyla birlikte önümüzdeki 20 yılda Türkiye’de osteoporoz salgını bekleniyor
Türkiye’ de kalça kırığı salgını bekleniyor
18 Ekim 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kemiklerin zayıflaması olarak bilinen Osteoporoz her üç kadından birini bekleyen büyük bir tehlike. 20 Ekim tüm dünyada Osteoporoz günü olarak kutlanıyor. Türkiye’de nüfusun yaşlanmasıyla birlikte önümüzdeki 20 yılda Türkiye’de osteoporoz salgını bekleniyor.  IOF (Dünya Osteoporoz Vakfı) verilerine göre Türkiye;  kalça kırıkları yönünden “yüksek riskli ülkeler” arasında yer alıyor.

Fark edilmesi zor bir hastalık olan osteoporoz kemik kırılana kadar belirti göstermiyor. Kırıklar  öne eğilme, ani bir hareket hatta hapşırma ile bile olabiliyor. Sigara, alkol kullanımı, erken menopoz, güneş ışığından yararlanmamak ve çok düşük kiloda olmak riski artıyor. 

OSTEOPOROZ İLE İLGİLİ GERÇEKLER 

- Dünyada 200 milyon kişi Osteoporotik

- 50 yaş üzeri 3 kadından 1’i 5 erkekten 1’ i Osteoporotik kırık  geçirecek

- Kalçası kırılan hastaların %20-30 u ilk 6 ayda ölüyor

- Omurga kırıkları sessiz, üçte biri belirti veriyor

- TÜRKİYE’ de yaşlı nüfusun artması ile önümüzdeki 20 yılda “KALÇA KIRIĞI SALGINI” bekleniyor.

Türkiye’de 50 yaş üzeri kadınların yaşam boyu kalça kırığı geçirme oranı yüzde 15

Osteoporoz doğru beslenme ve egzersiz ile önemli ölçüde önlenebiliyor. Bu konuda yapılması gerekenleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Sait Gönen şunları söyledi:

ERKEKTE KIRIK RİSKİ PROSTAT KANSERİ RİSKİNDEN DAHA FAZLA

"Bu vakalarda hem hastaların hem de hekimlerin en önemli handikapı kırıklar ortaya çıkıncaya kadar hiç bir belirtinin görülmemesi. Onun için osteoporozun erken tanısı ve tedavisiyle ilgili toplumda farkındalığın artması gerektiğini söyleyebiliriz. Mesela yıllardır karşılaştığım belli bir yaşın üzerindeki erkek hastalarımdan pek çok kez “Hocam bir de prostatla ilgili tahlillerimi ister misiniz” talebiyle sıkça karşılaşmışımdır. Ancak aynı erkek hastaların bir kez bile “Osteoporoz yönünden tahlillerimi isteyebilir misiniz” dediğini duymadım. Halbuki kırık riskinin prostat kanseri riskinden yüzde 27 daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 
Hareketsizlik bir osteoporoz nedeni. Bu nedenle düzenli spor yapmak riski azaltıyor.
Ayrıca bazı ilaçlar da osteoporoza neden olabiliyor. Bunlar glukokortikoidler, kan sulandıran ilaçlar, sara (epilepsi) ilaçları (antikonvülzanlar), kanser ilaçları (kemoterapi/immünosüpresifl er), guatr ilaçları (tiroid ekstreleri, mide ilaçları (proton pompa inhibitörleri ve alimunyum içeren antasitler), psikiyatri ilaçları (lityum, antidepresan olarak kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri) olarak sıralanabilir.

Osteoporoz, kırıklar oluşmadan da tanısı konulabilen, gerekli tedbir ve tedavilerle önlenebilen bir hastalık. Bugün tedavide kullanılan birçok osteoporoz ilacı var. Tedavi süresince alkol ve sigara kullanımını durdurmak gerekiyor. Ayrıca hastalarımıza egzersiz yapmalarını, yeterli miktarda kalsiyum ve vitamin D ilavesi almalarını tavsiye ediyoruz. 
Osteoporoz, toplumda genellikle bir kadın hastalığı olarak algılanıyor. Oysa osteoporoz tanısı konulan erkeklerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Çoğunlukla, hasta genç bir erkekse osteoporoz olabileceği akla gelmiyor. Ancak bu yanlış bir kanı. Hipertansiyonun inme riskine yol açması gibi, osteoporoz da kırık riski yaratan bir hastalık. Dünyada her üç saniyede bir kişide kırık vakasına rastlandığı, ayrıca bir kez kırık görüldüğünde yinelenme riskinin yüzde 85'ten fazla olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş"

Osteoporoz Vakfı Türkiye Temsilcisi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün ise yaşlıların göz muayenesinin ve evdeki eşyaların yerleşiminin osteoporoz için hayati önem taşıdığını vurgulayarak alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

"Yaşlılarda kırıklardan korunmayı sadece ilaçlarla sağlamak mümkün değildir. Ev içinde ve dışında düşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır. Örneğin düzenli göz ve kulak muayenesinin bile kalça kırıklarını önlemede çok etkisi vardır. Yaşlılarda ev düzeni çok önemlidir. Yerdeki kablolar ve düşmeye sebep olacak eşyalar kaldırılmalıdır. Yaşlılar daha çok gece tuvalete kalktıklarında düştüklerinden; gece lambaları ve banyoda tutunma barlarıyla güvenli bir çevre oluşturulmalıdır. Ayrıca Türk evlerinde sıklıkla kullanılan parça kilimler kaldırılmalı, yerine duvardan duvara ve kaymayan zemin kaplamaları tercih edilmelidir."

Türkiye’de ilk defa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Kırık İrtibat Servisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şansın Tüzün “ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Ortopedi Anabilim Dallarının işbirliği ile kurulan Kırık İrtibat Servisi dünya haritasında yerini aldı. Geçirilmiş bir kırık yeni kırık riskini en az 2 kat arttırmakta ve bu yeni kırık sıklıkla ilk 1 yıl içinde oluşmaktadır. Dolayısı ile İLK KIRIĞI YAKALAMAK ÇOK ÖNEMLİDİR!  Bu merkezde amacımız osteoporozlu hastaların düzenli takibi ve tedavisi ile ikinci kırığı önlemek! Dünyada 43 ülkede 371 kırık irtibat servisi var; birisi de artık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde“ dedi.

Anahtar Kelimeler:

osteoporoz sait gonen sansin tuzun

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) aydin sinal (hekim)
18.10.2019 13:26:37
kalca kirigi (os pelvis) degil femur basi kiriklari seklinde düzeltin.pelvis kemigini kirmak icin otomobil carpmasi lazim.femur kemigi yanlis hatirlamiyorsam halk arasinda uyluk kemigi denir.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eski tıp aletleri ankara Şehir Hastanesi Selçuk Üniversitesi Serdar Karakurt Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gamze Çınar saglikta siddet doc. dr. banu karakus beyaz kod Ayşe Karaman anestezi uzmanı Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği Fatih Erbahçeci OECD obezite Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tuğrul Çakır organ nakli karın ağrısı çocuk Feryal Gün Soysal osteoporoz sait gönen şansın tüzün Roche osteoporoz Serdar Alfidan elektronik sigara EVALI Sağlık Bakanlığı zorunlu hizmet Kayseri Şehir Hastanesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadir Songür
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.