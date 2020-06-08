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Türkiye Diyabet Vakfı Tv’nin ilk yayını izleyicileriyle geçtiğimiz günlerde buluştu
“COVİD-19 GÜNCEL GELİŞMELER ve PANDEMİDE DİYABET” programıyla ilk yayınını yüksek bir izleyici kitlesi karşısında gerçekleştiren Tv, önümüzdeki günler Diyabet , Metabolizma ve Obezite konularında da farklı konularda programlar, toplantılar ve eğitimler vermeye devam edecek.
Türkiye Diyabet Vakfı Tv’nin ilk yayını izleyicileriyle geçtiğimiz günlerde buluştu
08 Haziran 2020 12:50 - MEDİMAGAZİN
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Türkiye Klinikleri Tv  ve Türkiye Diyabet Vakfı Tv işbirliği ile yayın hayatını sürdürecek  televizyonun ilk programında moderatörlüğü Prof. Dr. Temel Yılmaz ile Prof. Dr. Ahmet Kaya yaparken konuşmacı olarak; Hacettepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Akova, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi/Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Topeli İskit, Hacettepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Endokrinoloji hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dağdelen ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Endokrinoloji hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı yer aldı.

Videonun tamamını izlemek için tıklayınız:

https://www.turkiyeklinikleri.tv/arsiv/diyabet-vakfi-tv/601

Anahtar Kelimeler:

diyabet covid-19 turkiye klinikleri tv

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