Türkiye Diyabet Vakfı Tv’nin ilk yayını izleyicileriyle geçtiğimiz günlerde buluştu

Türkiye Klinikleri Tv ve Türkiye Diyabet Vakfı Tv işbirliği ile yayın hayatını sürdürecek televizyonun ilk programında moderatörlüğü Prof. Dr. Temel Yılmaz ile Prof. Dr. Ahmet Kaya yaparken konuşmacı olarak; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Akova, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi/Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Topeli İskit, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Endokrinoloji hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dağdelen ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Endokrinoloji hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı yer aldı.

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https://www.turkiyeklinikleri.tv/arsiv/diyabet-vakfi-tv/601