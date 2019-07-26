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'Türkiye, dünyanın en geniş ambulans filolarından birine sahip'
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, "1999'da yaklaşık 600 olan ambulans sayımızı 5 bin 500'lere kadar getirdik. Dünyanın en geniş ambulans filolarından bir tanesine sahibiz." dedi
'Türkiye, dünyanın en geniş ambulans filolarından birine sahip'
26 Temmuz 2019 - AA
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Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, Türkiye'nin dünyanın en geniş ambulans filolarına sahip ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Korkut, "8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatı" kapsamında, kentteki bir otelde düzenlenen "Afetlerde Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, 1999 yılında yaşanan Gölcük ve Düzce depremlerinden sonra, afetlerde yapılacak müdahaleleri yönetecek bölümünün daha güçlü olması gerektiğini öğrendiklerini belirtti.

Türkiye'nin en büyük UMKE tatbikatı başladı 

Uzun yıllardır sistemin içerisinde yer aldığını anlatan Korkut, bu kapsamda ülkenin nereye geldiğini çok iyi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"1999'da yaklaşık 600 olan ambulans sayımızı 5 bin 500'lere kadar getirdik. Dünyanın en geniş ambulans filolarından bir tanesine sahibiz. Ortalama 3,4 - 3,5 yaşında ambulanslara sahibiz. Arkasından hava operasyonlarının güçlü olması gerektiğini gördük. Çünkü yollarımız çöktü, sıkıntılar yaşadık. Şu anda helikopterde dünyanın en iyi filolarından bir tanesine sahibiz, 17 helikopterimiz mevcut. 4 tane de uçağımız var. Her geçen gün biraz daha iyi olmaya çalışıyoruz."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ise, böyle bir organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Acil durumlarda ekiplerin sadece arama, kurtarma yapmadığını aynı zamanda insanlara umut da verdiğini dile getiren Ursu, "Özellikle zor zamanlarda ilk yardımı sağlamada umut önemli. İnsanların sorun yaşadıkları zaman acil ve önlenebilir müdahaleler çok önemli. Burada yapılan acil müdahale çalışmalarına şahit olmaktan da onur duyuyorum." dedi.

UMKE, AFAD, Kızılay gibi Türkiye'nin acil müdahale kurumlarının büyük sorumluluk üstlendiğine değinen Ursu, kendilerinin kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

ambulans umke

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