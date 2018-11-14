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Türkiye eski güzeli sağlık sistemine isyan etti: 'Hayretle izliyorum olan biteni'
Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yaşındaki Nager Sendromu hastası oğlu Daniel’in çene ameliyatı için önceki gün Hollanda’ya gitti. Kaymaz, bugün oğlunun ameliyatı yoğun bakımda yer olmadığı için iptal edilince isyan etti
Türkiye eski güzeli sağlık sistemine isyan etti: 'Hayretle izliyorum olan biteni'
14 Kasım 2018 - Habertürk
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Sosyal medya hesabından sitemini dile getiren Özlem Kaymaz, "Komşunun çimi uzaktan hep yeşil gözüküyor" dedi.

İşte Kaymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

"Sevgili dostlar... Daniel ameliyat önlüğü ile beklerken, yoğun bakımda yatak olmadığı için ameliyatı iptal edildi! Yıllardır Avrupa'da yaşayıp, medikal ve sosyal sistem içinde maalesef ikinci sınıf insan kategorisine maruz kalıp, ülkemin, sağlık ve eğitim sisteminin aşağılanmasını izledim... Bugün Avrupa devinin geldiği nokta... Hemşire ve öğretmen sıkıntısı çekiyorlar... Çünkü ülke çok iyi durumda ve işçi olmak isteyen yokmuş! Epeydir insanlar kapıda kalıp pankart açıyorlar hastanelerde... Hayretle izliyorum olan biteni...Buradan sesleniyorum tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, Sağlık Bakanlığı'na, basına... Komşunun çimi uzaktan hep yeşil görünüyor... Sistem ülke... Bir dünya devi, ülke ekonomisi iyi gittiği için dibinden nasıl sallanır. İnsan olabilmenin en önemli iki ayağı eğitim ve sağlık sistemi, işçi yetersizliğini nasıl tecrübe eder? Canım ülkemi özledim. Siz anladınız beni"

Anahtar Kelimeler:

nager sendromu ozlem kaymaz

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