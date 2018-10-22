Türkiye Estetik ve Güzellik Algısı Araştırması: Gizli estetik revaçta

Antalya'nın Serik İlçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde TPRECD'in düzenlediği 40. Ulusal Kurultayı'nda, "Türkiye Estetik ve Güzellik Algısı Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Araştırmada, estetikte "doğal duruş" ve "estetik yapıldığının belli olmaması" en önemli konu olarak saptandı.

"Toplumun kendini beğendiği, güzel, yakışıklı bulduğu" belirlenen araştırmada, "estetik uygulamalara nasıl bakıldığı" sorusuna katılımcıların yüzde 94'ünün "Uygulama yaptırmadım, gerek yok." yanıtını verdiği belirtildi.

Aynı konu "Yaşlanmayı geciktirmek ve genç kalmak için işlem yaptırdınız mı, yaptırır mısınız" şeklinde sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 68'i "evet" cevabını verdi.

Araştırmada, "kendini en çok beğenen" insanlar Karadeniz'den çıktı. "Kendimi beğeniyorum, güzel ve yakışıklı buluyorum" diyenler kategorisinde Trabzon ilk sırada yer aldı. Buradaki katılımcıların yüzde 98'i kendini beğendiğini ifade etti.

En büyük sorun fazla kilolar

Araştırmada, en çok "fazla kilolardan" kurtulmak istendiği belirlendi. Bunu burun estetiği ve boy kısalığı takip etti.

Araştırmada, katılımcıların estetik operasyonlar için en sık başvurdukları bilgi kaynakları da sıralandı. Yüzde 61,3 ile televizyon ilk sırada yer alırken, yüzde 51,3 ile internet siteleri, yüzde 47 ile çevre ve arkadaşlar, yüzde 34,1 ile sosyal medya, yüzde 29,3 ile dergiler ve yüzde 26,4 ile sağlık ve güzellik blogları bilgi kaynağı olarak gösterildi.

Estetik ve güzellik işlemleri hakkındaki en önemli bilgi kaynağı televizyon haberleri ve sağlık programları olmasına karşın, araştırmaya göre bu durumun o programlara sürekli çıkan doktorların başarılı olduklarını göstermediği belirtildi.

Karar vermede "öncesi-sonrası" fotoğraflar önemli

Araştırmada, estetik operasyon geçiren hastaların değişimlerini gösteren fotoğraflar etkili bir ikna aracı olarak belirlendi. İnsanların kendi değişim fotoğraflarının yayınlanmasına karşıyken, başkalarının değişimlerini görmekten etkilendiği vurgulandı.

Bu çerçevede “Doktorun, hastaların öncesi ve sonrası fotoğrafıyla tanıtım yapmasını normal karşılıyorum.” diyenlerin oranı yüzde 65, "Kendi fotoğraflarımın yayınlanmasına izin veririm." diyenlerin oranıysa yüzde 32 çıktı.

Estetik operasyon için en önemli motivasyonun "bunun gizli kalması ve fark edilmemesi" olduğu tespit edildi.

Araştırmada, estetik ve plastik cerrahide doktor arayan insanların aile ve arkadaş tavsiyesiyle hareket ettiği belirlendi. Doktor seçiminde ilk sırayı arkadaş tavsiyesi, ikinci sırayı bir başka doktorun tavsiyesi, üçüncü sırayı ise doktorun akademik kariyeri aldı.

Asırlardır değişmeyen ayrıcalık: Güzellik

Araştırmaya katılanların, yakışıklı ve güzel olanların iş bulmada bir adım önde olduğunu düşündüğünü de ortaya koydu.

"İş bulmada yakışıklı ve güzel olmak önemli" diyenlerin oranı yüzde 66, "Çevrede kabul görmek için güzel olmak gerekiyor" diyenlerin oranı da yüzde 38 olarak saptandı. "Ailede kabul görmede, sevilmede güzel ve yakışıklı olmanın önemi var" diyenlerin oranı ise yüzde 17'de kaldı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Akın Yücel, kurultayın gerçekleştirildiği otelde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, araştırmayı Türk toplumundaki güzellik algısı, plastik cerrahiye bakış ve plastik cerrahi hakkında ne kadar bilgi sahibi olunduğunu öğrenmek için yaptıklarını ifade etti.

"Türk insanı kendisini beğeniyor"

Araştırmada beklemedikleri ilginç sonuçların çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Yücel, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk insanı kendisini beğeniyor. Beğenmesi de lazım çünkü Türk insanı güzel. Beğenmedikleri tarafları, en çok burun ameliyatı yapılmasından dolayı burun çıkar diye bekliyorduk ama daha çok fazla kilolarından şikayetçiler. Aslında bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ciddi bir sorun. Şişmanlık sorunu maalesef bizde de başlıyor. Türk halkı da bunun bilincinde ve bundan rahatsız. Plastik cerrahiye gidip işlem yaptırmak genelde saklanıyor. Çoğunluk 'Bir işlem yaptırmadım' demesine rağmen farklı şekilde soru sorulduğunda 'Yaşlanmamak için gereken şeyleri yaptırıyorum' diyerek aynı şekilde soruyu farklı yanıtlıyorlar. Bu da anlaşılabilir bir şey. Genellikle birçok kişi işlem yaptırdığını saklıyor ya da anlaşılmamasını istiyor. Aslında bu da önemli bir geçiş. Bundan 30-40 yıl önce plastik cerrahi ameliyatları çok pahalı ve zor erişilirken, bunlar gösterilmeye çalışılırdı. Ancak, şimdi herkese ulaşılabilir geldiği için daha doğal sonuçlar isteniyor. Abartılı sonuçları hastalar da istemiyorlar. Aslında olması gereken de bu. Zaten biz hekim olarak abartılı sonuçlar istemiyoruz."

"Sağlık turizminde lider ülkelerden biriyiz"

Türk plastik cerrahisinin çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Yücel, birçok işlemde dünya birincisi ve ikincisi olduklarını aktardı.

Yücel, Türkiye'nin sağlık turizminde adı geçen ve dünyanın önemli lider ülkelerinden bir tanesi olduğunun belirterek şöyle devam etti:

"Ortadoğu'da, Hindistan'da ve Doğu Avrupa'da çok daha ucuz seçenekler olmasına karşın Türkiye'nin bu konuda parlamasının başlıca nedeni, başta Türk hekimlerinin iyi olmasından kaynaklanıyor. Burada özellikle her branş için geçerli. Hekim kalitesi plastik cerrahide oldukça yüksek. Onun dışında hastane kalitesi de Türkiye'de çok yüksek. Türkiye'nin tercih edilmesinin sebebi ucuzluğu değil, hem hizmetin kalitesinden hem de hekimlerin kalitesinden kaynaklanıyor."