Türkiye Futbol Federasyonu son kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan yönetim kurulu, liglerin son durumunu kamuoyuna duyurdu.
Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak.
Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak.
Maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilecek.
Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.
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