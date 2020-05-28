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Türkiye Futbol Federasyonu son kararını verdi
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Süper Lig daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. 7 Süper Lig ekibinin 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu ise reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu son kararını verdi
28 Mayıs 2020 16:12 - TRT Haber
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan yönetim kurulu, liglerin son durumunu kamuoyuna duyurdu.

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak.

Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak.

Maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilecek.

Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:

super lig koronavirus

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