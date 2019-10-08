Türkiye genelinde aşılanma hızı 2018 yılında artış gösterdi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 yılına ait sağlık istatistiklerindeki verilere göre, karma aşıda (DaBT3) yüzde 98, verem aşısında (BCG) yüzde 96, Hepatit B aşısında (HBV3) yüzde 98, kabakulak, kızamık ve kızamıkçık aşısında (KKK) yüzde 96, zatürre ve menenjit aşısında (KPA3) yüzde 98 artış gözlendi.

Bölgelere göre ise yüzde yüz aşılama Batı Marmara bölgesinde olurken, aşılama hızı en az olan bölge ise Ortadoğu Anadolu oldu.

Ayrıca sağlık istatistiklerindeki verilere göre 2018 yılında Türkiye'de 716 Kızamık, 238 sıtma, 11 bin 576 tüberküloz vakası görüldü.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan kızamık gibi hastalıkların önlenebilirliğinin aşı ile mümkün olacağını, bu nedenle ailelerin çocuklarını mutlaka aşılatmaları gerektiğini vurguladı.

Saydan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Toplum sağlığı için en önemli unsurlardan biri hastalıkların önlenmesidir. Her zaman, bir hastalığı önlemek, hastalık oluştuktan sonra onu tedavi etmekten daha iyidir. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak “toplumun bağışıklık sistemini “ sağlamak ve sağlıklı toplum olmaktır.

Aşı hayat kurtaran ve sayısız çocuğu hastalık ve sakatlıktan koruyan, dünya üzerindeki en uygun maliyetli müdahalelerden biridir. Aşılar çiçek, çocuk felci, difteri, tetanoz, kızamık gibi bir zamanlar çok sık görülen bir çok hastalığın kontrol edilmesini sağlamıştır."

Ayrıca, Türkiye'ye giren göçmen sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Saydan, Türkiye'de nüfusu 3,5 milyonu geçen Suriyeli sığınmacıların bulunduğunu ve bunun 1 milyon 300 bininin 0-14 yaş arası çocukların oluşturduğunu söyleyerek şunları belirtti:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyelilerde kızamık, verem ve çeşitli bulaşıcı deri hastalıklarına rastlandığına dikkat çekmiştir. Bu vakalardan da anlaşıldığı üzere aşılanmanın önemi daha da artıyor."

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN AŞILANIN

Türkiye'deki aşı karşıtlığının toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını söyleyen Saydan, aşı karşıtlarına seslenerek şunları söyledi:

"İlaç ruhsatına sahip tüm aşılar kullanımına yönelik onay alınmadan önce çok titiz testlerden geçirilir ve yan etkileri açısından sürekli takip edilir. Aşıların sağladığı en büyük yarar toplum sağlığının korunmasını sağlaması, salgınların görülmesini engellemesidir" dedi.

Saydan açıklamasına şunları ekledi:

"Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, vatandaşlarımıza kendilerinin ve çocuklarının aşılarını kontrol için aile hekimlerine danışmalarını, eksik olan, zamanı gelmiş aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatarak, toplum sağlığı için aşılanmak gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz."

