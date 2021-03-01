Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duyurdu: Eczacılara istifanın önü açıldı!

TİTCK’nin yaptığı duyuru ile eczacıların istifa etmelerinin önü açıldı. Yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi ile alınan pandemi tedbirleri kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.