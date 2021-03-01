Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duyurdu: Eczacılara istifanın önü açıldı!
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Eczacılar Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile 2021 yılı içerisinde eczacı yerleştirme sistemine tabi olarak eczane açma hakkı kazanan veya nüfus kriterine tabi olmaksızın eczane açma hakkını haiz kamuda görev yapan eczacıların, eczane açma başvuruları nedeni ile bulunacakları ayrılış taleplerine izin verileceği bildirildi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duyurdu: Eczacılara istifanın önü açıldı!
01 Mart 2021 11:46 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TİTCK’nin yaptığı duyuru ile eczacıların istifa etmelerinin önü açıldı. Yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi ile alınan pandemi tedbirleri kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. 

Kurumumuza ulaşan başvurulara istinaden gerek nüfus kriterine tabi olarak eczane açabilecek gerekse hâli hazırda nüfus kriterine tabi olmadan (Eczacı Yerleştirme Sistemi üzerinden başvuru yapmaksızın) eczane açma hakkını haiz kamu eczacılarının istifa taleplerinin ayrıca değerlendirilerek neticesinden tarafımıza bilgi verilmesi Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden talep edilmiştir.” 

Eczane açma maksadıyla iletilecek ayrılış taleplerine ilişkin yapılan açıklamada, şu açıklamalar yapıldı:

“Gelen cevabi yazıda Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 2021 yılı içerisinde gerek Eczacı Yerleştirme Sistemi’ne tabi olarak eczane açma hakkı kazanan gerekse 6197 sayılı Kanun’a istinaden nüfus kriterine tabi olmaksızın eczane açma hakkını haiz kamuda görev yapan eczacıların, eczane açma başvuruları nedeniyle bulunacakları ayrılış taleplerine müsaade edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.”

 

Anahtar Kelimeler:

titck eczaci yerlestirme sistemi eczane acma hakki

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.