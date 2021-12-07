Türkiye ile Katar arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği programı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Emirlik Divanı'nda yaptığı görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalardan birisi de Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı'nı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hanan Mohamed Al Kuwari imzaladı.