'Türkiye kalp damar cerrahisinde dünya standartlarında'

Trabzon'da, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından "Damar Cerrahisinde Gri Alanlar" toplantısı gerçekleştirildi.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Soner Yavaş, kentte bir otelde düzenlenen toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 şehirde gerçekleştirilecek toplantılarda tecrübelerini katılımcılara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Son zamanlarda tıpta hızlı gelişmeler yaşandığının altını çizen Yavaş, "İlgi alanlarımız farklılaşmaya başladı. Kalp damar cerrahi uzmanı olsak bile her şeye yetişme şansımız olmadığı için herkes ilgilendiği konuyu bu toplantılarda aktarma şansı buluyor. Umarız meslektaşlarımıza faydalı olur." dedi.

Yavaş, Türkiye'nin kalp damar cerrahisinde dünya standartlarında olduğunu vurgulayarak, "Dünyada yapılan her şey burada da yapılabiliyor. Çoğu ameliyat artık eskisi gibi büyük kesiklerle değil, özel yöntem ve araçlarla daha çok kapalı yapılmaya başlandı. Bunlar Türkiye'de de takip ediliyor." diye konuştu.