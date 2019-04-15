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Türkiye-Kazakistan Ortak Sağlık Haftası sona erdi: 496 Kazak sağlık personeline de eğitim verildi
Türkiye-Kazakistan Ortak Sağlık Haftası 7-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Kazakistan’ın Türkistan Eyaletinde gerçekleştirildi
Türkiye-Kazakistan Ortak Sağlık Haftası sona erdi: 496 Kazak sağlık personeline de eğitim verildi
15 Nisan 2019 - AA
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İki ülke Sağlık Bakanlıkları ve Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Sağlık Haftasında bazı branşlarda bölgede ilk kez gerçekleştirilen ameliyatlar yapıldı. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; hafta süresince toplamda 114 özellikli ameliyat,  653 muayene gerçekleştirilirken 496 Kazak sağlık personeline de eğitim verildi.

2 milyon nüfusun yaşadığı Türkistan Eyaleti ve çevresinde radyoloji alanında akciğer tümörlerine yönelik ilk kez eğitim gerçekleştirildi.
  
Acil tıp branşında ise bölgede bulunan tüm hastanelerin acil çalışanlarına, Travmalarda Acil Yaklaşımlar, Kalp ve Akciğer Yeniden Canlandırılması (CPR), Entübasyon, Temel ve İleri Yaşam Desteği konularında eğitimler verildi.
 
Ülkemizin sağlık alanında elde ettiği tecrübeler, şehir hastaneleri, sağlık turizmi ile ilaç ve tıbbi cihaz kapasitesi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiş; başta şehir hastaneleri ve kamu-özel işbirliği modeli olmak üzere bilgiler almış sağlık alanında karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi kararı alınmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2006 yılından günümüze, sınırı olmayan gönül coğrafyasında 3 kıtada Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova /Gagavuzya, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Nahcıvan, Karakalpakistan, Yemen, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan,  Kenya ve Kazakistan’da Sağlık Haftaları düzenliyor.

Bu güne kadar 20 farklı ülkede 43 Sağlık Haftası gerçekleştirildi. 

26 bin hasta muayenesi ve 5 bin 200 ameliyat yapıldı.
 
Ayrıca 4 bin 700 sağlık personeline mesleki kapasitelerini geliştirmeye yönelik teorik ve pratik eğitimler verildi.

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