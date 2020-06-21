Editörlüğünü Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Aile Hekimliği ABD'dan Prof. Dr. Turan SET'in yaptığı Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği ve Covid 19 Pandemisi yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
COVID-19 Pandemisi Öncesi Türkiye'de Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Birinci Basamakta COVID-19 Yönetimi ve Pandemi ile Mücadelede Aile Hekimliğinin Rolü
Birinci Basamakta Koronavirüs Pandemisinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
Aile Hekimliğinde COVID-19 Pandemisi Sırasında Triyaj
COVID-19 Pandemisinde Ev İzolasyonu ve Temaslı Takibi
Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonu
Gebelikte ve Doğum Sonrasında COVID-19 Enfeksiyonu
Yaşlılarda ve Kronik Hastalığı Olanlarda COVID-19 Enfeksiyonu
COVID-19 Pandemisinde Bebek Aşı-İzlem ve Gebe Takibi
Pandemi Sırasında Kronik Hastalık Takibi
COVID-19 Pandemisinde Evde Sağlık Hizmetleri
Pandemi Sürecinde Sağlıklı Yaşam Biçimi
Pandemi ve Toplumun Ruh Sağlığı
Pandemi ile Mücadelede Toplumun Rolü