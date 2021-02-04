Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Klinikleri 'COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı' çıktı
Türkiye Klinikleri "COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı" yayımlandı
Türkiye Klinikleri 'COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı' çıktı
04 Şubat 2021 09:13 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Editörlüğünü Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, Prof. Dr. Ali Evren Tufan, Dr. öğr. üyesi Öznur Bilaç'ın yaptığı "COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı" yayımlandı.

SAYI İÇERİĞİ:

Okul Öncesi Çocuklarda Pandeminin Ruhsal Etkileri

COVID-19 Pandemisi Okul Çağı Çocuklarının Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Ergenlerde Pandeminin Ruhsal Etkileri

Pandemi Döneminde Okul Fobisi

Pandemi ve Çocuklarda Kaygı Bozuklukları

Pandemi ve Duygudurum Bozuklukları

Pandemi ve Otizm Spektrum Bozuklukları

COVID-19 Pandemisi ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Pandemi Döneminde Özgül Öğrenme Bozukluğu

COVID-19 Pandemisi Döneminde Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu

Pandemi ve Özel Gereksinimi Olan/ Risk Altındaki Çocuklar

COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu İlişkisi

Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar

Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Yataklı Servis Uygulamaları

Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergenlerde İlaç Kullanımı, İlaç Uyum Sorunları ve Zor Vakaların Yönetimi

Pandemi Dönemi ve Madde Kullanım Bozuklukları

COVID-19 Pandemisi Döneminde Çocuk ve Ergenlerde Artan Ekran Kullanımı ve Öneriler

Pandemi Döneminde Teknoloji Bağımlılığı

Zor Zamanlarda Büyümek: Pandemide Dayanıklılık ve Kendini Düzenleme Becerileri

COVID-19 Pandemisinde Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Yanıtları ile Sosyal Kısıtlama Sırasında Başa Çıkma Becerileri

Pandemi Süreci ve Okul: Değişen Eğitim Uygulamaları ve Çocuk Ruh Sağlığına Etkisi

Pandemi Döneminde Ebeveynlik; Zorluklar ve Öneriler

COVID-19 Salgını ve Ebeveynlerde Tükenmişlik

Pandemi Dönemi Travmalarda Çocuklar ve Ailelerle EMDR Uygulamaları

COVID-19 Pandemisinde Telepsikiyatri Uygulamaları ve Etik Sorunlar

Anahtar Kelimeler:

covid-19 cocuk ve ergen ruh sagligi turkiye klinikleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.