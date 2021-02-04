Türkiye Klinikleri 'COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı' çıktı

Editörlüğünü Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, Prof. Dr. Ali Evren Tufan, Dr. öğr. üyesi Öznur Bilaç'ın yaptığı "COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı" yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
Okul Öncesi Çocuklarda Pandeminin Ruhsal Etkileri
COVID-19 Pandemisi Okul Çağı Çocuklarının Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?
Ergenlerde Pandeminin Ruhsal Etkileri
Pandemi ve Çocuklarda Kaygı Bozuklukları
Pandemi ve Duygudurum Bozuklukları
Pandemi ve Otizm Spektrum Bozuklukları
COVID-19 Pandemisi ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Pandemi Döneminde Özgül Öğrenme Bozukluğu
COVID-19 Pandemisi Döneminde Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu
Pandemi ve Özel Gereksinimi Olan/ Risk Altındaki Çocuklar
COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu İlişkisi
Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar
Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Yataklı Servis Uygulamaları
Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergenlerde İlaç Kullanımı, İlaç Uyum Sorunları ve Zor Vakaların Yönetimi
Pandemi Dönemi ve Madde Kullanım Bozuklukları
COVID-19 Pandemisi Döneminde Çocuk ve Ergenlerde Artan Ekran Kullanımı ve Öneriler
Pandemi Döneminde Teknoloji Bağımlılığı
Zor Zamanlarda Büyümek: Pandemide Dayanıklılık ve Kendini Düzenleme Becerileri
COVID-19 Pandemisinde Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Yanıtları ile Sosyal Kısıtlama Sırasında Başa Çıkma Becerileri
Pandemi Süreci ve Okul: Değişen Eğitim Uygulamaları ve Çocuk Ruh Sağlığına Etkisi
Pandemi Döneminde Ebeveynlik; Zorluklar ve Öneriler
COVID-19 Salgını ve Ebeveynlerde Tükenmişlik
Pandemi Dönemi Travmalarda Çocuklar ve Ailelerle EMDR Uygulamaları
COVID-19 Pandemisinde Telepsikiyatri Uygulamaları ve Etik Sorunlar