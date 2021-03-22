Türkiye Klinikleri 'COVID-19 Pandemisi ve Etik' çıktı

Editörlüğünü Prof. Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir'in yaptığı "COVID-19 Pandemisi ve Etik" yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
COVID-19 Hastaları ve Etik: Hekimlere Triyaj Önerileri
Politika, Sosyal Bilimler ve Tıp Sarmalında (Tıbbın Çıkmazında) COVID-19
COVID-19 Pandemisi ve Sınırlı Tıbbi Kaynakların Adil Kullanımı Açısından Yaşlılar
Koronavirüs Salgınının Etik Boyutu: Bulaşırken Ayrım Yapmayan (2019-nCoV), Her Tür Ayrımcılığı Belirginleştiren COVID-19 Pandemisi
Diş Hekimliği ve COVID-19 Pandemisi: Etik Düzlemde Bir Değerlendirme
COVID-19 Pandemisinde Yaşanan Sorunların Adalet ve Özerklik Kavramları Açısından Değerlendirilmesi
COVID-19 Salgınında İç Hastalıkları Uygulamalarında Etik
COVID-19 Pandemisi ve Etik Eğitimi