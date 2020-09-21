Türkiye Klinikleri 'COVID-19 pandemisi ve Yaşlılık' sayısı yayınlandı

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21 Eylül 2020 15:57
Editörlüğünü Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN ve Prof. Dr. S. Fehmi Akçiçek'in yaptığı Türkiye Klinikleri 'COVID-19 pandemisi ve Yaşlılık' yayımlandı.
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