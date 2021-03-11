Türkiye Klinikleri 'COVID-19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimyanın Artan Rolü' çıktı

Editörlüğünü Prof. Dr. Doğan Yücel'in yaptığı "COVID-19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimyanın Artan Rolü" yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
SARS-CoV-2'nin Moleküler Gizemi ve Pandemiye Etkisi
Biyokimya Laboratuvarında COVID-19: Klinik Araştırmadan Rutine Enflamatuvar Belirteçler
COVID-19 ile İlişkili Koagülopati: Tanı ve Takipte Laboratuvarın Rolü
COVID-19 Hastalarında Hematolojik Değişiklikler
COVID-19'da Kan Gazları ve Kardiyak Belirteçler
COVID-19'da Organ Fonksiyon Testleri
Akım Sitometrinin COVID-19'da Kullanımı ve Önemi
COVID-19 Pandemisinde Biyokimya Laboratuvarlarında Güvenlik
COVID-19 Enfeksiyonunda ACE ve ACE2 Reseptörlerinin Potansiyel Rolü
Obezite, Metabolik Sendrom, Diyabet ve COVID-19 İlişkisi
COVID-19 Patogenezinde Oksidatif Stresin Rolü
COVID-19 Pandemisinde Beslenme ve Gıda Hijyeni
COVID-19 Pandemisinde Yapay Zekâ Uygulamaları
COVID-19'un Araştırmaya ve Bilim Dünyasına Etkileri
COVID-19'un Eğitime Etkileri: Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Yeni Bir Gelecek