Türkiye Klinikleri 'Farmakoloji ve COVID-19' çıktı

Editörlüğünü Prof. Dr. Ali Yağız Üresin'in yaptığı "Farmakoloji ve COVID-19" yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
Veri Çağında Pandemi ile Savaş
COVID-19 Pandemisi Özelinde Araştırmalarda Sağlıklı Veri Kullanımı
COVID-19 Preklinik Çalışmalar ve İlaç Geliştirme
COVID-19 ve Klinik Farmakolojik Araştırmalar
COVID-19 Tedavisinde İlaca Erken Erişim-Yasal Durumlar
COVID-19 ve Virüsü Hedefleyen Tedaviler
COVID-19 ve İmmün Yanıtı Hedefleyen Tedaviler, Plazma Tedavisi
COVID-19: RAAS İnhibitörleri ve Antikoagülan İlaçlar