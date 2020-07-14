Türkiye Klinikleri Hematoloji ve COVID-19 yayımlandı

Editörlüğünü Prof. Dr. Osman İLHAN ile Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK'ın ortaklaşa yaptığı Türkiye Klinikleri Hematoloji ve COVID-19 Özel yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
COVID-19 Pandemisi Sırasında Agresif Non-Hodgkin Lenfomalı Hastaların Yönetimi
İndolen Lenfomalar ve COVID-19 Enfeksiyonu
COVID-19 Pandemisi Döneminde Hodgkin Lenfoma Yönetimi
COVID-19 Pandemisi Sırasında Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Yönetimi
COVID-19 ve Kronik Miyelositer Lösemi
COVID-19 ve BCR/ABL Negatif Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler
COVID-19 Pandemisi Esnasında Akut Miyeloid Lösemili Hastalara Nasıl Yaklaşılmalıdır?
COVID-19 ve Akut Lenfoblastik Lösemi
COVID-19 ve Miyelodisplastik Sendrom
COVID-19 ve Plazma Hücre Hastalıkları
COVID-19 ve Trombositopeni İlişkisi: İmmüntrombositopeni Yönetimi
COVID-19 Pandemisinde Allojeneik Kök Hücre Nakli
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Otolog Kök Hücre Naklinin Yönetimi
COVID-19 ve Hücresel Tedaviler
COVID-19 Salgını Sürecinde JACIE/FACT Önerileri
COVID-19 Enfeksiyonunun Orak Hücre Hastalığı Klinik Bakım Geliştirme Programına Etkisi: Pandemi Döneminde Öneriler
COVID-19 ve İmmün Sistem Yanıtı / İmmünolojik Yaklaşımlar
COVID-19 ve Kan Bankacılığı Uygulamaları
COVID-19 ve İlaç/Aşı Klinik Çalışmaları
COVID-19 ile Yükselen Teletıp ve Hematoloji