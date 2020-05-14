Türkiye Klinikleri Koronavirüs Hastalığı (Covid 19) ve Acil Tıp yayımlandı!

Editörlüğünü Ankara Şehir Hastanesi , Acil Tıp Kliniğinden Prof. Dr. Hakan OĞUZTÜRK'ün yaptığı Koronavirüs Hastalığı (Covid 19) ve Acil Tıp 2020 yayımlandı
İÇİNDEKİLER:
COVID-19 Hastalığı Özelinde Acillerde Pandemi Triajı
COVID-19'da Hassas ve Riskli Gruplar
Acil Servise Başvuran COVID-19 Hastalarında Tanı Yöntemleri
COVID-19 Enfeksiyonlarında Klinik Değerlendirme
COVID-19 Enfeksiyonlarında Acil Servis Dizaynı ve Yapılanması
COVID-19 ve Koruyucu Ekipmanlar
Pandemi Sırasında Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri
COVID-19 Hastalarında Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği
COVID-19 Hastalarında Taburculuk, İzolasyon ve Nakil Kriterleri
COVID-19 Enfeksiyonlarında Numune Alınması, Saklanması ve Transferi
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