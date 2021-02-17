Türkiye Klinikleri 'Normalleşme Sürecinde COVID-19 ve Göğüs Hastalıkları Klinikleri' çıktı

Editörlüğünü Prof. Dr. Akın Kaya'nın yaptığı "Normalleşme Sürecinde COVID-19 ve Göğüs Hastalıkları Klinikleri" yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
COVID 19: Güncel Türkiye ve Dünya Verileri
COVID-19 ve Bronkoskopi Ünitelerinin Planlanması
COVID-19 ve Uyku Merkezlerinin Planlanması
COVID-19 ve Solunum Fonksiyon Testleri Ünitelerinin Planlanması
COVID-19 ve Venöz Tromboemboli Yönetimi
COVID-19 Pnömonisinde Oksijen Tedavisi
COVID-19'da Komorbid Hastalık Olarak Astım
COVID-19 ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
COVID-19 ve İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
COVID-19 Döneminde Sarkoidoz Yönetimi
COVID-19 ve Akciğer Kanseri Yönetimi