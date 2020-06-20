Türkiye Klinikleri Nörolojik Bilimler ve COVİD -19 yayımlandı

Editörlüğünü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof.Dr.Derya Uludüz ve Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinden Prof.Dr.Aynur Özge'nin yaptığı Türkiye Klinikleri Nörolojik Bilimler ve COVİD -19 Özel yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
COVID-19 Olgularında Nöroradyolojik Değerlendirme
COVID-19 ve Serebrovasküler Hastalıklar
COVID-19 ve Baş Ağrısı İlişkisi
COVID-19 ve Demansiyel Tablolar: Klinik Seyir ve Hasta Bakımı
COVID-19 Pandemisinde Epilepsi Nöbetleri ve Epilepsi Hastalarına Yaklaşım
COVID-19 Pandemisi: Hareket Bozuklukları Üzerine Etkileri
Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) ve Nöromusküler Hastalıklar
Pandemi Döneminde Öne Çıkan Bir Gerçek: Teletıp Uygulamaları