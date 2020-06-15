Türkiye Klinikleri özel Konulardan Fitoterapi çıktı

Türkiye Klinikleri Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Özel Konulardan, Editörlüğünü Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakognozi ABD'nden Prof. Dr. Arif Ahmet Başaran'ın yaptığı Fitoterapi çıktı:
Ülkemizde Fitoterapi Uygulamalarında Yasal Durum
Fitoterapide Türkiye'nin Potansiyeli ve Gelecek Vizyonu
Fitoterapide Kullanılan Bitkisel DroglardaKalite
Fitoterapide Ürün Kalitesi ve Standardizasyonun Önemi
Fitoterapide Preklinik Araştırmaların Önemi
Türkiye'de ve Dünyada Fitovijilans
Karaciğer Hastalıklarında Koruyucu ve Tedavide Yardımcı Olarak Kullanılan Tıbbi Bitkiler
Ürolojide Fitoterapi Uygulamaları
Akne Vulgaris ve Alopeside Kullanılan Tıbbi Bitkiler ve Gıda Takviyeleri