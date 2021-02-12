Türkiye Klinikleri 'Pandemi Psikolojisi' çıktı

Editörlüğünü Prof. Dr. Cem Şafak Çukur, Prof. Dr. Özden Yalçınkaya Alkar'ın yaptığı, "Pandemi Psikolojisi" yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
COVID-19 Salgını Sürecinde Cinsel Sağlık
COVID-19 ve Kayıp: Uzamış Bir Yas Süreci Riski
COVID-19 Salgınının ve Karantina Sürecinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklardaki Duygusal ve Davranışsal Etkilerinin Araştırılması
Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019'un (COVID-19) Aile Bağlamında Ergenler Üzerindeki Psikolojik Etkileri
Yakın İlişkilerde Bağlanma, İlişki Doyumu ve Çatışma Çözme Tepkileri: COVID-19 İzolasyon Süreci
Pandemi Döneminde İyi Oluşu Belirleyen Faktörler
Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Sosyo-ekonomik Düzeyin ve Ekonomik Kaygıların Psikolojik İyi Oluştaki Rolü
COVID-19 Pandemi Sürecinin Örgütsel Travma Olarak Algılanışı ve Çalışan İyi Oluşuna Etkisi
COVID-19 ile Mücadelede Kullanılan Mesaj Çerçeveleme ve İletişim Stratejileri
COVID-19 Pandemisinde Tedbir Alanlar ve İhmalkarlar: Sağlık İnanç Modeli Perspektifinden Sağlık Davranışlarını Anlamak