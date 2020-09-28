Türkiye Klinikleri 'Pandemide Psikiyatri Hemşireliği' çıktı

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28 Eylül 2020 13:26
Editörlüğünü Prof. Dr. Nermin GÜRHAN'ın yaptığı Türkiye Klinikleri 'Pandemide Psikiyatri Hemşireliği' yayımlandı.
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