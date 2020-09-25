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Türkiye Klinikleri Tv’de bu hafta canlı yayınlar…
Hekimler, bilgi güncellemelerini dijital olarak türkiye klinikleri tv üzerinden yapmaya devam ediyor. Türkiye Klinikleri Tv’de yayınlanan ‘Uzmanıyla’ programı bu hafta yeni canlı yayınlarla sağlık profesyonelleriyle buluşacak…
Türkiye Klinikleri Tv’de bu hafta canlı yayınlar…
25 Eylül 2020 18:32 -
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Türkiye Klinikleri Tv’de bu hafta canlı yayınlanacak programlar şu şekilde:

28 Eylül Pazartesi: Prof. Dr. Kerim Güler,  D vitamini eksikliği ve güncel tedavi algoritmasını tüm yönleriyle canlı yayında ekrana getirecek. program deva.turkiyeklinikleri.tv’de de tüm sağlık profesyonellerinin karşısında olacak. 

29 Eylül Salı: Avrupa Hematoloji Kongresi’nden aktarılan gelişmeler tv’de ele alınacak. Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek’in moderatörlüğündeki program, uzman konukların katılımıyla 29 Eylül Salı 20.00’de Türkiye Klinikleri Tv’de yayınlanacak… Programa, Prof. Dr. Yeşim Aydınok, Prof. Dr. Alphan Küpesiz, Prof. Dr. Bülent Antmen konuk olacak. Program santafarma.turkiyeklinikleri.tv’de de tüm sağlık profesyonellerinin karşısında olacak. 

30 Eylül Çarşamba: 

  • 12.15 - Tiroid hormon replasmanı ve anti-tiroid ilaç tedavisinde aklınıza takılanlar tv’de ele alınacak. Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan ve Prof. Dr. Alptekin Gürsoy’un birlikte sunduğu program, 30 Eylül’de 12.15’te Türkiye Klinikleri Tv’de yayınlanacak…
  • 20.00 - Avrupa Hematoloji Kongresi’nden aktarılan gelişmeler tv’de ele alınacak. Doç. Dr. Selami Koçak Toprak’ın moderatörlüğündeki program, uzman konukların katılımıyla 30 Eylül Çarşamba 20.00’de Türkiye Klinikleri Tv’de yayınlanacak… Program santafarma.turkiyeklinikleri.tv’de de tüm sağlık profesyonellerinin karşısında olacak. 

2 Ekim Cuma: Prof. Dr Ahmet Kaya'’nın moderatörlüğündeki programa, Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli ve Prof. Dr. İbrahim Şahin konuk olacak. EASD paylaşımları tüm yönleriyle canlı yayında ekrana gelecek.
 

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