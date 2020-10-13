Türkiye Klinikleri 'Yoğun Bakım ve Covid-19' çıktı

Editörlüğünü Prof. Dr. Hüseyin Levent YAMANEL'ın yaptığı Türkiye Klinikleri Halk sağlığı ve Covid-19 yayımlandı.
SAYI İÇERİĞİ:
Epidemiyoloji ve Dünyada Yoğun Bakım İzlemi
COVID-19 Salgınının Dünya ve Ülkemizde Etik Yönü
COVID-19 Yoğun Bakım Kabul ve Taburcu Kriterleri
Yoğun Bakım Ekibinin Korunması
COVID-19'da Güvenli Entübasyon, Sedasyon ve Nöromusküler
COVID-19 Vakalarında İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamaları, PEEP Optimizasyonu, Prone Pozisyonu ve Recruitment Manevrası
Mekanik Ventilatörden Ayırma (Weaning) ve Ekstübasyon
Hemodinamik Destek/Sıvı Yönetimi ve Monitörizasyonda Nelere Dikkat Edelim?
COVID-19 Akut Böbrek Hasarı Yönetimi
ECMO, ILA ve Diğer Ekstrakorporeal Tedaviler
Sepsis Filtreleri Kullanalım mı?
Yoğun Bakım Ünitesi Sonrası Bakım ve Transfer
COVID-19'un Kardiyak Etkileri, Uzun QT ve Aritmi Yönetimi
Tromboza Eğilim ve Hemoglobinopatiler
COVID-19: Viroloji, Klinik ve Otopsi Bulguları
COVID-19 Tanı ve Prognozda Kullanılan Laboratuvar Testleri
Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19)'un Radyolojik Özellikleri
Virüse Yönelik Kullanılan İlaçlar: Klorokin/Hidroksiklorokin, Tocilizumab, Favipiravir, Lopinavir/Ritonavir, Remdesivir, rIFN
Yoğun Bakımda Kullanılan Diğer Tedavilerle İlgili Görüşler: İnhale Nitrik Oksit, C Vit, İnhale/Sitemik Kortikosteroidler, Antikoagülasyon
COVID-19 Hastalığında Diğer Deneysel Tedaviler Etkili Olabilir mi?: İvermektin, Niklozamid, Diğer Antimalaryal İlaçlar, Çin Tıbbında Kullanılan İlaçlar, Diğer Anti-İnterlökin Tedaviler