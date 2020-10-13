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Türkiye Klinikleri 'Yoğun Bakım ve Covid-19' çıktı
Türkiye Klinikleri 'Halk sağlığı ve Covid-19' yayımlandı.
Türkiye Klinikleri 'Yoğun Bakım ve Covid-19' çıktı
13 Ekim 2020 10:42 -
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Editörlüğünü Prof. Dr. Hüseyin Levent YAMANEL'ın yaptığı Türkiye Klinikleri Halk sağlığı ve Covid-19 yayımlandı.

 

SAYI İÇERİĞİ:

Epidemiyoloji ve Dünyada Yoğun Bakım İzlemi

COVID-19 Salgınının Dünya ve Ülkemizde Etik Yönü

COVID-19 Yoğun Bakım Kabul ve Taburcu Kriterleri

Yoğun Bakım Ekibinin Korunması

COVID-19'da Güvenli Entübasyon, Sedasyon ve Nöromusküler

Oksijen Tedavisi, NIV, HFNC

COVID-19 Vakalarında İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamaları, PEEP Optimizasyonu, Prone Pozisyonu ve Recruitment Manevrası

Mekanik Ventilatörden Ayırma (Weaning) ve Ekstübasyon

Hemodinamik Destek/Sıvı Yönetimi ve Monitörizasyonda Nelere Dikkat Edelim?

COVID-19 Akut Böbrek Hasarı Yönetimi

ECMO, ILA ve Diğer Ekstrakorporeal Tedaviler

Sepsis Filtreleri Kullanalım mı?

Nutrisyon

Yoğun Bakım Ünitesi Sonrası Bakım ve Transfer

COVID-19'un Kardiyak Etkileri, Uzun QT ve Aritmi Yönetimi

Tromboza Eğilim ve Hemoglobinopatiler

COVID-19: Viroloji, Klinik ve Otopsi Bulguları

COVID-19 Tanı ve Prognozda Kullanılan Laboratuvar Testleri

Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19)'un Radyolojik Özellikleri

Virüse Yönelik Kullanılan İlaçlar: Klorokin/Hidroksiklorokin, Tocilizumab, Favipiravir, Lopinavir/Ritonavir, Remdesivir, rIFN

İmmün Plazma Tedavisi

Yoğun Bakımda Kullanılan Diğer Tedavilerle İlgili Görüşler: İnhale Nitrik Oksit, C Vit, İnhale/Sitemik Kortikosteroidler, Antikoagülasyon

COVID-19 Hastalığında Diğer Deneysel Tedaviler Etkili Olabilir mi?: İvermektin, Niklozamid, Diğer Antimalaryal İlaçlar, Çin Tıbbında Kullanılan İlaçlar, Diğer Anti-İnterlökin Tedaviler

Gebelik ve COVID-19

 

Anahtar Kelimeler:

yogun bakim covid turkiye klinikleri

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