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Türkiye MR’da birinci sırada! Peki Türkiye’nin birincisi hangi hastane?
MR istemi hangi branşta en fazla yapılıyor, hangi hastane MR tetkiki sıralamasında bir numarada? Hastanenin rolüne göre MR sayısı değişiyor mu? Cevapları bakın neler…
Türkiye MR’da birinci sırada! Peki Türkiye’nin birincisi hangi hastane?
08 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Manyetik Rezonans(MR) görüntüleme sebeplerinin anlaşılması tıbbi hizmet kalitesinin artırılması için önemli bir veri olarak görülüyor. 

Bu kapsamda, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Hastanelere ve Branşlara Göre MR Tetkik İsteme Oranları” raporunda 82 hastanenin MR tetkiki verilerinin analizi yapıldı.

Hastanelerin A1,A1_Dal, A2, A2_Dal, B ve C şeklinde 6 kategoriye ayrıldığı çalışmada yapılan sınıflandırma hastanelerin rollerine göre oluşturuldu.

Araştırmaya göre,  en fazla MR istem oranına sahip hastaneler yüzde 11,83 ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) statüsündeki dal hastaneleri(A1_Dal) oldu. MR istem sayılarında birinci sırada yer alan hastaneler ise  77 bin 677 ile en az beş branşta eğitim yetkisi verilmiş EAH(A1) leri oldu. 

Hastane rol sınıflandırması

A1: En az beş branşta eğitim yetkisi verilmiş ve buna göre eğitim kadroları tamamlanmış, üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği, eğitim araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü ve aynı zamanda uzman ve yan dal uzman tabiplerinin yetiştirildiği genel dal yataklı tedavi kurumlar.
A1-Dal: Eğitim ve araştırma hastanesi statüsündeki dal hastaneleri bu gruba girer.
A2: Bölge sağlık merkezi statüsündeki illerde veya bu merkezlere bağlı illerde faaliyet gösteren, eğitim araştırma statüsü bulunmayan hastaneler.
A2-Dal: Eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde olmayan tüm dal hastaneleri
B: A-I ve A-II Grubu hastaneler dışında kalan, il merkezlerindeki genel hastaneler ile güçlendirilmiş ilçelerde faaliyet gösteren hastaneler
C: Güçlendirilmiş ilçelerde veya sağlık hizmet sunumu bakımından sağlık bölge planlaması kapsamında güçlendirilmiş ilçe merkezleri ile irtibatlandırılmış ilçelerde faaliyet gösteren hastaneler


En fazla MR istemi yapılan yer Trabzon

En fazla MR isteme oranına sahip A1 hastanelerinde birinci sırada Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Kanunu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yüzde 7,93 ile ilk sırada yer alıyor.

 
 
MR isteme oranı en yüksek hastane: Baltalimanı Metin Sabancı

MR isteme oranlarına göre en yüksek yüzde oranına sahip A1_Dal hastanelerinin sıralaması ise şöyle:

İstanbul SBÜ Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları EAH yüzde 17,27 ile ilk sırada, yüzde 14,68 ile Ankara SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH ikinci, yüzde 1,95 ile İzmir SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH üçüncü sırada. 


 
Beyin ve Sinir Cerrahisi MR’da bir numara

Mart 2017 verilerinin kullandığı ve hastanelerinin rol dağılımlarına göre sınıflandırmaların da yapıldığı çalışma sonuçlarına göre en fazla MR tetkiki istenen bölüm  ‘Beyin ve Sinir Cerrahisi’ oldu.   165 bin 566 muayene yapılan bölümde toplam 58 bin 711 MR tetkiki istemi yapıldı. Bu rakam toplam MR istemlerinin yüzde 35’ini oluşturuyor.

Mart ayı içinde 290 bin 989 muayene yapılan nöroloji branşında ise 57 bin 100 MR istemi yapıldı ve bu branş yüzde 19 oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada yer alan ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’ branşında ise 252 bin 822 muayenede 29 bin 299 MR istemi yapıldı ve toplam istemlerin yüzde 11,59’u bu branştan yapılmış oldu. 
Bu üç branşı sırasıyla ortopedi, genel cerrahi ve acil tıp branşları izledi. 


 
 
 
 

Anahtar Kelimeler:

hastane brans

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1) aydin sinal (hekim)
08.02.2018 13:03:08
herkesin bildigi konular:Tipbi tetkikler ve tedaviler son 20-30 senede dünyada tamamen ticaret anlayisi haline geldi, büyük-kücük ilac sirketleri,tipbi alet üreticileri kendi mallarini satma pesinde,araci olarakta doktorlari kullanmaktadirlar,tabiki bu muazzam bir maddi destek ile olmakta.
bir CT ,MR aleti 24 saat calismasa kendini finanse edemez,hastahaneler poliklinikleri,ameliyathanesi 24 saat olmasa bile 20 saat calisinki masrafini cikarsin.
ilac sirketler ilaclarini satsinlarki yeni ilaclar cikarabilsinler.
bunlar serbest piyasa ekonomisi denen vahsi kapitalizmin sonuclari.
Türkiyede bu carkin icinde ,siyasetin oy pesinde,hekimin hasta korkusu,sirketlerin maddi desteginin tatliligi ile yillardir bu düzene arka cikmis,tüketim ekonomisinin bir parcasi olmus,bu düzene karsi cikan meslektaslari antikor-antijen reaksiyonu gibi hemen cevresini sarmis susturmuslardir.
halk hekimler tarafindan ilaca alisti,tetkiklere alisti,artik vaz gecmezler.siyasi iktidarlarda oy kaybetme korkusu ile halka destek verirler.bu düzen ya düse kalka böy le devam eder yada saglik kasalarinin iflas etmesi ile yikilir,yeni bir düzen aranir,simdi ingilterede oldugu gibi..kagni tekeri kirildigi yere kadar gitsin demekten baska care varmi? evet var; radikal kararlar alinarak tekrar kagni yola konur.kendi icinde birlik olamayan hekimler böyle bir kararda birlik olurlarmi? hic zannetmem.
okuyalim bakalim yorumlarda neler yazilmis? sonra tekrar yazariz.
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