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Türkiye organ bağışı raporu: 392 bin kişi organ bağışladı...32 bin kişi bekliyor
Karabük Üniversitesi (KBÜ)) Tıbbi Araştırmalar Kulübü tarafından "Yaşamım Ellerinde" konferansı düzenlendi.
Türkiye organ bağışı raporu: 392 bin kişi organ bağışladı...32 bin kişi bekliyor
27 Kasım 2018 - AA
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KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faik Ersoy, son yıllarda organ bağışı sayısında ciddi bir artış olduğunu söyledi.
Doktor Ersoy, "Türkiye'de 2018 mart ayı verilerine göre bu tarihe kadar 392 bin kişi organ bağışladı. 32 bine yakın kişi ise hala organ bağışı bekliyor. Türkiye'de organ bağışı bekleyen sayısı çok fazla. Bu konuda çok hassasiyetle davranmamız lazım." diye konuştu.
Karabük'ün Türkiye'deki organ bağışı sıralamasında 29'uncu sırada olduğunu aktaran Ersoy, Karabük'te 2 bin 463 kişinin organ bağışında bulunduğunu belirtti.
Nakil bekleyen hastaların yaşadığı zorlukları da dile getiren Ersoy, 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkesin organlarını bağışlayabileceğini kaydetti.
Türkiye'de ilk kez robotik cerrahiyle böbrek nakli olan Erdal Eker ve eşi Yasemin Eker de birer konuşma yaptı.
2007'de böbrek yetmezliğine yakalandığını belirten Eker, "Böbreğimde taş ve enfeksiyonlardan dolayı yetmezlik oluştu. 2013 yılının başlarında giderek hastalığım arttı. Eşim böbreğini vermek istedi ve Gazi Üniversitesi'nde eşimin böbreği, robotik cerrahi ile yapılan ameliyatla bana takıldı." dedi.
Eşinin böbrek yetmezliği döneminde çok zor günler yaşadıkları belirten Yasemin Eker de şunları dile getirdi:
"Benim kızım 7 yaşına geldiğinde sürekli 'Anne, babam 18 yaşına kadar beklemez mi? Ben babama böbreğimi vereceğim.' diye söylerdi. Doktorumuz 'diyalize hazırlanın' dediğinde doktorumuza, 'Eğer uyarsa böbreğimi vermek istiyorum.' dedim. Kan grubum 0 Rh pozitif çıkınca doktorumuz böbreğimi verebileceğimi söyledi. Nakil olalı 5 yıl oldu. Düzenli bir şekilde kontrollerimize gidiyoruz. İkimiz de şu an iyi durumdayız. Kişi eğer sağlıklıysa mutludur. Hiç tereddütsüz organlarınızı bağışlayın. Bir hayat kurtarıyorsunuz."
 

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