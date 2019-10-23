Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı: Her 100 aileden 27'si organları bağışlıyor

Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk başarılı organ naklinin 1975 yılında canlı vericiden böbrek nakliyle başladığını söyledi.

Kahveci, nakille ilgili yasanın 1979 yılında meclisten geçtiğini, 1980'li yıllarda birçok yerde organ ve doku nakli hizmetlerinin verilmeye başlandığını ifade etti.

Birçok yerde organ nakli merkezinin bulunduğunu aktaran Kahveci, şunları kaydetti:

"Bugün 150'den fazla merkezde organ, doku ve hücre nakilleri başarılı şekilde yapılmaktadır. Kalp, karaciğer, akciğer, ince bağırsak, böbrek, pankreas, kemik iliği, el, kol ve yüz nakli dahil tüm organ doku ve hücre nakilleri merkezlerimizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2018 yılı verilerine bakacak olursak Türkiye'deki yoğun bakım ünitelerinde 2 bin 200'den fazla beyin ölümü tespiti yapıldı. Organ nakli koordinatörü arkadaşlarımız beyin ölümü gerçekleşen kişilerin aileleri ile birebir görüşme yaparak organ bağışı için izin istedi. 598 aile ölen yakınlarının organlarını başka hastaların kullanmasına izin verdi. Bu 598 vakanın organları ve canlı nakillerle 5 bin 500'den fazla organ nakli gerçekleştirilmiş oldu. Dünyada olduğu gibi kronik organ yetmezliğinde kronik böbrek yetmezliği en fazla organa ihtiyaç olan grup. En fazla nakli yapılan organ böbrek. 5 bin 500'den 3 bin 500'ü böbrek nakli işlemi."

"Bağış oranı yüzde 27"

Kahveci, Türkiye'de organ ve doku naklinin başarılı bir şekilde yapıldığını, organ bağış oranının ise düşük olduğunu belirtti.

Bunun için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini aktaran Kahveci, Avrupa'da bağış oranlarının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Ölen kişilerin aileleri ile yapılan görüşmelerde her 100 aileden ancak 27'si organları bağışlıyor. Avrupa Birliği'nde bu rakam yüzde 60'a yakın." dedi.

Kahveci, İspanya'da organ bağışı oranının yüzde 90'larda olduğuna da işaret ederek, Türkiye'de toplumsal farkındalığın artırılması halinde daha fazla bağış yapılabileceğini sözlerine ekledi.