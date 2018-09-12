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Türkiye Sağlık Bakanlığı Mali ile sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliği anlaşması imzaladı
Türkiye ile Mali arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğini öngören anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı Mali ile sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliği anlaşması imzaladı
12 Eylül 2018 - AA
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Mali'nin başkenti Bamako'da 2 Mart'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma" onaylandı.

Anlaşmaya göre, taraflar eşitlik ilkesine dayalı, karşılıklı fayda temeline uygun olarak sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımını teşvik edecek.

Buna göre, iki ülke arasında, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele desteklenecek. Ayrıca taraflar, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik, Güvenli Annelik ve Eğitim Becerileri Eğitimi ile Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) konusunda sağlık personelinin eğitimi ve ortak proje geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacak.

Anlaşmada taraflar arasında, hastane yönetim sistemleri, sağlık bilişim sistemleri, sağlık istatistiklerinin geliştirilmesi ve acil ilk yardım programları düzenlenmesi konusunda iş birliği yapılacağı da belirtildi.

Anlaşmaya göre, iki ülke arasında acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı, sağlık personelinin kısa süreli eğitimi, ilaç sanayi ve tıbbi cihaz konusunda bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra sağlık turizmi alanında da iş birliğine gidecek.

Karşılıklı uzman değişimi ve sağlık alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde toplantılara katılımı destekleyen anlaşmada, iki ülke arasında Ortak Çalışma Komitesi kurulacağı ve komitenin gerektiğinde yılda bir kez dönüşümlü olarak toplanacağına yer verildi.

Ayrıca, anlaşmaya göre taraflar fikir birliği sağlamak amacıyla sağlık alanında düzenlenen uluslararası toplantılarda istişarelerde bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Mali Cumhuriyeti Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığı tarafından yürütülecek anlaşma bir yıl süreyle geçerli olacak. Anlaşma sona erdirilmediği müddetçe bir yıllık süre için yenilenecek.

Anahtar Kelimeler:

saglik ve tip bilimleri saglik bakanligi saglik ve kamu hijyeni bakanligi

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