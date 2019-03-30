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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına bir mühendis atanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) yeni atanacak ismin bir mühendis olacağını belirterek, "Mühendislik yaklaşımıyla inovasyonun daha fazla dışa bağımlılığı azaltacağını düşünüyorum.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına bir mühendis atanacak
30 Mart 2019 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) yeni atanacak ismin bir mühendis olacağını belirterek, "Mühendislik yaklaşımıyla inovasyonun daha fazla dışa bağımlılığı azaltacağını düşünüyorum." dedi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜSEB'e yapılacak atamaya ilişkin, "Önümüzdeki iki hafta içerisinde kimi atayacağımız belli, bu şekillenmiş olur. Yönetimi de yeniden planlandı. Prosedürler önümüzdeki haftalar sonuçlanmış olur. O anlamda bir sorun yok." ifadesini kullandı.

TÜSEB'i önemsediklerini, özellikle yönetimin veya başkanlığının şekillenmesinde farklı bir yaklaşım içinde olunması gerektiğini belirten Koca, "Önümüzdeki dönemde TÜSEB yapısının sadece hekimlerden oluşan tıp kökenli insan kaynağımızın yönettiği ve şekillendirdiği yapıdan öte benzer şekilde mühendis yapısının da oluştuğu mühendisler ile tıp kökenli insan kaynağımızın bir arada olduğu inovasyon ve üretim için bu birlikteliğin daha iyi sonuç getireceğine inandığım için biraz gecikti." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, "TÜSEB Başkanı bir mühendis mi?" sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Öyle görünüyor. Yeni dönemde mühendisliğin önemli olduğunu, insan kaynağımızda tabii ki hekimliğin bu inovasyonda tıp kökenli arkadaşlarımızın yaklaşımının son derece önemli olduğunu ama bir mühendislik yaklaşımıyla inovasyonun daha fazla dışa bağımlılığı azaltacağını düşünüyorum."

"Bilkent'te 7 bin sağlık personeli olacak"

Bu yıl itibarıyla 25 bin hekim, eczacı, diş hekimi diğer alanlarda atama yapılacağına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemşire, ebelik ve yardımcı personel ile ilgili, biz her gün yeni hastaneler açıyoruz. Bu açılan hastaneler nedeniyle bizim önümüzdeki aylar, ihtiyaçlarımız zaten söz konusu olacak. Sadece Bilkent'te çalışacak kişi sayısı 12 bin olacak. Bunun 7 bini sağlık personeli. Şu an 4 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili bir planlama yapılıyor. İlanlar bu çerçevede yapılmış olacak."

"Numune Hastanesi tescilli binalardan oluşan bir yapı"

Bakan Koca, Ankara Numune Hastanesi'nin yıkılarak yerine bir alışveriş merkezi açılacağı yönündeki iddiaları da yalanlayarak, "Numune Hastanesi tescilli binalardan oluşan bir yapı." dedi.

Koca, "Biz yeni dönemde şöyle bir yaklaşım içindeyiz; var olanın eski yerine daha büyük devasa binalar yapan değil ama yine sağlık hatta eğitimle ilgili, özellikle AMATEM, ÇEMATEM, BAHAR (Bağımlı hastalar için rehabilitasyon) gibi polikliniğin yapılabildiği, acil işlemlerin yapılabildiği, yine sağlık konseptli büyük yapıların olmadığı bir çerçevede değerlendireceğiz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

tuseb turkiye saglik enstituleri baskanligi

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