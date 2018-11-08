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Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı: 'Sağlık turizmi stratejik bir sektör'
Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Tevfik Yazan, sağlık turizminin, hitap ettiği bütçe ve oluşturduğu katma değer açısından artık savunma sanayisi kadar stratejik bir sektör haline geldiğini bildirdi.
Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı: 'Sağlık turizmi stratejik bir sektör'
08 Kasım 2018 - AA
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Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi (MEDTİS 2018) Antalya'da bir otelde, 57 ülkeden alım heyetlerinin katılımıyla başladı.

Konseyde, sağlık turizmi alanında tanıtım amacıyla statlar kuruldu. Konsey kapsamında delegeler gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Federasyon Başkanı Yazan, konseyin açılış töreninde, konsey kapsamında oturumların, hastane ziyaretlerin olacağını, sağlık turizminin yurt içi ve dışı, mali ve eğitim tarafını inceleyeceklerini anlattı. 

"Sağlık turizmi, hitap ettiği bütçe ve oluşturduğu katma değer açısından artık neredeyse savunma sanayi kadar stratejik bir sektör haline geldi." diyen Yazan, kendini dünya lideri olarak tanıtan bir ülkenin, sağlık turizmine harcanan para için Ortadoğu'da beş, altı kardeş ülkeyi birbirine kattığını dile getirdi.

Bu nedenle sağlık turizminin stratejik bir sektör olduğuna işaret eden Yazan, dünyada 50 civarında çatışma bölgesi olduğunu, bunun 30'unda İslam ülkelerinin bulunduğu coğrafya olduğunu belirtti.

"Sağlık turizmi hızla yükselen bir sektör"

UASTED ve MEDTİS 2018 Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat da Türkiye'nin özellikle 2002'den sonra sağlıkta dönüşüm reformlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

"Sağlık turizmi tüm dünyada hızla yükselen bir sektör konumundadır. Amacımız öncelikle bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünyada kaliteli, hızlı, etkin sağlık hizmeti almak isteyenlerin taleplerini en başarılı bir şekilde karşılamaktır." diyen Kanpolat, dünyada sağlık amaçlı 30 milyon insanın seyahat ettiğini dile getirdi.

Kanpolat, 500 milyar dolar civarında bir sağlık turizmi harcaması olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar insana ve 60 ülkeye hitap eden önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

İnsanların, kaliteli sağlık hizmetini, uygun fiyatlarla almak istediğine değinen Kanpolat, şunları kaydetti:

"Ülkemize medikal turizmle beraber en fazla başvuru yapılan klinik branşlar arasında göz hastalıkları, diş tedavileri, estetik amaçlı girişimler, kardiyolojik işlemler, kalp cerrahisi, ortopedik girişimler ve onkoloji ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra saç ekimi ve tüp bebek tedavileri de sıklıkla başvuru alan branşlar arasındadır. Ülke olarak sağlık turizmindeki hedefimiz, 2023'teki rakamları yakalamak, dünya sıralamasında ilk sıralara yükselmektir."

Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın parlayan yıldızı konumunda olduğunu ifade eden Kanpolat, "Türkiye turizmde nasıl ilk sıralarda ise eminim ki sağlık turizminde de hak ettiği yeri alacaktır." dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Gülşen Öztürk de konseyin başarılı geçmesini temenni ederek, Türkiye'nin coğrafi konumu, tabiat güzellikleriyle dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok alanda sağlık hizmetleri ve başarılı sağlık çalışanlarıyla birçok batılı ülkeden çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunduğuna değinen Öztürk, ülkenin sağlık turizminde önemli gelişme kaydettiğini bildirdi.

Konsey, 11 Kasım'da sona erecek.

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