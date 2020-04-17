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Türkiye Somali'ye tıbbi yardım gönderdi
Kovid-19'la mücadele kapsamında, Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan Somali'ye hareket etti.
Türkiye Somali'ye tıbbi yardım gönderdi
17 Nisan 2020 11:14 - AA
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Türkiye'nin Somali'ye yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tıbbi yardımını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi kargo uçağına yüklenerek, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti.

Türkiye daha önce İngiltere, İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus somali tibbi yardim

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