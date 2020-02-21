Türkiye, Tütün Kontrolü Ölçeği Raporu'nda geriledi

İSTANBUL - 8. Avrupa Tütün veya Sağlık Konferansı'nda sunulan "Tütün Kontrolü Ölçeği Raporu"nda Türkiye, 3 yılda 9. sıradan 17. sıraya geriledi.

Sağlığa Evet Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kanser Ligleri Birliği tarafından Berlin'de düzenlenen 8. Avrupa Tütün veya Sağlık Konferansı'nda "Tütün Kontrolü Ölçeği Raporu" sunuldu.

Tütün Kontrolü Ölçeği'nde, Dünya Bankası tarafından açıklanan ve kapsamlı bir tütün kontrol programında mutlaka bulunması gereken fiyat politikaları, kapalı alan tütün ürünü kullanım yasakları, reklam yasakları, tütün bağımlılığı tedavisinin devlet tarafından karşılanması, paket üzeri uyarıları ile tütün kontrolüne ayrılan bütçe dikkate alındı. Ölçeğe göre 2016 yılında 9. sırada bulunan Türkiye, 2019'da 17. sıraya geriledi.

Ek kriterler belirlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, 2016 yılındaki kriterlere ek olarak, kaçakçılıkla mücadele ve tütün endüstrisi müdahalesini engelleme kriterleri üzerinden de 36 Avrupa ülkesinin tekrar ele alındığını bildirdi.

Türkiye'nin 100 puan üzerinden 51 puan alarak, Malta ve Hırvatistan ile 17. sırayı paylaştığına değinen Dağlı, "Türkiye, tütün bağımlılığı tedavisinin geri ödemesinin sürekli olmaması, satış noktalarında reklam yasaklarının tam uygulanmaması, kapalı alan sigara yasaklarının denetiminde yaşanan sorunlar ve endüstri müdahaleleri nedeniyle tam notu kaçırmaktadır." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, raporda Türkiye'nin, Avrupa'da bu yıl içinde düz paket uygulamasına geçen 8 ülke arasında resimli uyarılarını en geniş tutan ülke olarak övgü aldığını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En iyi puan alan ilk üç ülke, Birleşik Krallık, Fransa ve İrlanda olurken, en alt üç sırayı Almanya, İsviçre ve Lüksemburg aldı. Raporda bir diğer dikkati çeken konu ise Avusturya, Yunanistan ve Slovenya'nın tütün kontrolü politikaları ve uygulamalarında ilerleme kaydetmesi oldu."