Türkiye, UMKE ile dünyanın sayılı ülkeleri arasına 'resmen' girdi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verifikasyon süreci başarıyla tamamlandı. DSÖ’den alınan bu sertifika sayesinde UMKE ekiplerimizin son 15 yılda Haiti'den Japonya'ya, Endonezya'dan İran'a ve son olarak Beyrut'a kadar tüm dünyada meydana gelen birçok afet ve acil durum sırasında, sınırların ötesinde önemli bir acil müdahale ekibi olduğu artık ‘resmen’ kabul edildi. Acil durumlarda dikkat çekici sağlık hizmetleri sunan ve kendini küresel olarak da birçok defa kanıtlayan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü UMKE ekipleri, DSÖ merkez, bölge ve ülke ofislerinin ortak teknik desteği ile DSÖ’nün yapılandırılmış sisteminin bir parçası haline gelmiş oldu. DSÖ’nün UMKE ile tamamladığı verifikasyon süreci aynı zamanda DSÖ’nün 3 milyar insana ulaşma ve küresel olarak tüm afetler, salgınlar ve acil durumlarda ölüm ve yaralanmaları azaltma yönünde atılmış olan adımların önemli bir parçası olmasını sağlayacak.

“TÜRK EKİBİN PERFORMANSI STANDARTLARIN DA ÜZERİNDE”

DSÖ-EMT oluşumu Başkanı Flavio Salio, DSÖ Türkiye Ofisi ve İstanbul Ofisi Başkanı Dr. Irshad Shaikh ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ile UMKE personelinin katılımıyla DSÖ İstanbul ofisinde dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan DSÖ-EMT oluşumu Başkanı Flavio Salio, “Bu verifikasyon süreci gerçekten çok önemli ve bu verifikasyon sırasında Türkiye’nin, güçlü bir kültürü ve pratiğinin olduğunu gördük. Bu kültürün burada yerleşmiş olması, ulusal ve daha da önemlisi bölgesel ve global anlamda büyük bir önem taşıyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla bu ekibin performansı, başlangıçtaki minimum standartların üzerine çıktı ve bu ekip en iyi uygulamaların ve ondan beklenenin üstünde bir performans gösterdi. DSÖ Acil Medikal Ekipleri Merkezi olarak Türkiye'nin başarısını tebrik ediyoruz ve bu bölgede yürütülecek misyonlarda başarısının devam edeceğinden ve bu topluluğa katkıda bulunmaya devam edeceğinden emin olduğumuzu söylemek istiyoruz. Şu anda küresel olarak 29 medikal ekip EMT 2 seviyesinde verifiye edildi. Türkiye 30. oldu. Şu anda Avrupa'da 5, dünyada ise toplam 11 ülke var bu sertifikayı alabilen” dedi.

“TÜRKİYE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KENDİ LİDERLİĞİNİN SONUCU”

DSÖ Türkiye Ofisi ve İstanbul Ofisi Başkanı Dr. Irshad Shaikh ise şunları söyledi:

“Öncelikle şunu söylemeliyim bu verifikasyon, Sağlık Bakanlığı'nın kendi liderliğinin, göstermiş olduğu inisiyatifin bir sonucu. Sağlık Bakanlığının bu durumdaki kararlarının da bir göstergesi bu. Bu hem Dünya Sağlık Örgütünün bölgesel ekibi için hem de Sağlık Bakanlığı'nın hedeflerinin birbirine paralel olduğunu, birbirinin elini güçlendirecek şekilde ilerlediğinin de bir göstergesi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu 40 yıllık çalışmaların bir nihayete varması, bir sonuca erişmesi aynı zamanda yeni bir şeyin başlangıcı. DSÖ ile sağlık çalışanları ile birlikte dünyanın her yerindeki hassas durumdaki insanların, felaketlerde etkilenen insanların faydalanacağı bir şey ve bizim her zaman dediğimiz gibi; her yerde, her zaman, herkes için en yüksek kalitede medikal hizmet, tıbbi yardım sağlanması bizim görevimiz.”

“PANDEMİ DURUMUNDA BİLE BU SERTİFİKAYI ALMAYI BAŞARDIK”

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ise UMKE ekiplerinin 2004 yılında kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“2005 yılında eğitimlerini yapmaya başladı. Bu arada eğitim, donanım, insan sayısı gittikçe artmaya başladı. Arkadaşlar çalıştılar; yurt içinde, yurt dışındaki afetlere gittiler. Her geçen gün kendilerini geliştirdiler. 2016 yılında da bu verifikasyon için Dünya Sağlık Örgütü'ne başvurduk. Dünyadaki diğer ülkelere giderken bunlar içinde hangisi bir standarda göre harekete diyor veya uygun, bunun bilinmesi gerekiyor. 4 yıldır arkadaşlar çalışıyorlardı. 4 yıllık emeğin sonucunda artık bu hafta yurt dışından gelen misafirlerimiz bizim dünya standartlarında örnek bir kurtarma ekibimiz olduğuna karar verdiler. Biz bundan sonra bir basamak üste çıktık. Dünyadaki sayılı kurtarma ekipleri arasına girdik. Aslında dünyada 30 tane verifiye ekip var. Ama bazı ülkelerde çifter çifter, yani toplam 30 ülke değil. Biz dünyanın en büyük gönüllü kurtarma ekibine sahip ülkelerden birisiyiz şu anda. Birçok büyük ekipten daha fazla gönüllümüz ve sağlık personelimiz var. Bizim için bu verifikasyona sahip olmak ayrı bir milat olacak. DSÖ’ye ciddi bir desteğimiz olacak. Afetlerde, sıkıştıklarında biz onlara destek olacağız, onlar da bize destek olacaklar.”

“BU YIL BUNU ALABİLEN TEK ÜLKE BİZ OLDUK”

Dr. Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü: