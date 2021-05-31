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Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Yunanistan ile Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık" dedi
Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı
31 Mayıs 2021 13:26 -
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Ardından Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geldi. Dendias, "Aşı sertifikasının tanınması konusunda Türkiye ile anlaştık" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Aşı sertifikasında anlaştık. Negatif olan iki ülkenin vatandaşları deyahat edebilecek. İki ülkede aşşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık. Kararın iki tarlı turizme katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor" demişti.

Anahtar Kelimeler:

mevlut cavusoglu yunanistan asi sertifikasi

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