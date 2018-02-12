Türkiye’de 10 kişiden 1’i ‘epilepsi bulaşıcı’ dedi

Bugün Dünya Epilepsi Günü. Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin yaptığı son araştırmaya göre, Türkiye’de her 2 kişiden 1’i epilepsinin tedavisi olmadığını düşünüyor.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; araştırmaya katılanlar epilepsinin, şizofreni ve kanserden sonra insanların çevresinde olmasından en çok rahatsızlık duyduğu hastalık olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre; epilepsinin zekâ ve fiziksel gerilik olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 43. Her 10 kişiden 6’sı da yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemediğini ortaya koyan araştırmaya göre, her 10 kişiden 1’i de epilepsinin bulaşıcı bir hastalık olduğu görüşünde. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Naz Yeni, doğuştan gelen ya da kafa travması ile sonradan oluşabilecek nörolojik bir hastalık olan epilepsinin bulaşıcı olmadığını söyledi. Yeni, araştırmanın, kapsamı gereği Türkiye nüfusunun yüzde 60’ını temsil ettiğini ifade ederek, “Epilepsi yüksek oranda kontrol altına alınabilen bir hastalık. Araştırmaya katılanların yüzde 18’i tedavi için dini bilgisi olan kişilerden destek almaya sıcak bakıyor, diğer taraftan epilepsi hastalığını tıbbi olmayan nedenlere bağlayanların oranı da yüzde 8” dedi.