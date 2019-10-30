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Türkiye'de 100'den fazla kanser, kronik ve nadir hastalığın moleküler haritaları oluşturulacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, TÜSEB olarak yeni dönemde yerlileşme ve millileşme vizyonu doğrultusunda, Türkiye Genom Projesi'nin omurgasını oluşturan, Bireysel ve Dönüşümsel Uygulamalı Tıp Projeleri ile Türkiye'de 100'den fazla kanser, kronik ve nadir hastalığın moleküler haritalarını 65 farklı bilimsel çalışma grubu ile iş birliği yaparak oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.
Türkiye'de 100'den fazla kanser, kronik ve nadir hastalığın moleküler haritaları oluşturulacak
30 Ekim 2019 - AA
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde, TÜSEB'in bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılışında konuşan Mardinoğlu, kurultayın bu yıl ki temasının "Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları" olduğunu hatırlattı. 

Mardinoğlu, kurultayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlıkta yerlileşme ve millileşme vizyonu doğrultusunda ülkede gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetlerini değerlendireceklerini söyledi.

Biyoteknoloji alanında uluslararası saygınlığı bulunan 25 konuşmacının 2 gün boyunca  katılımcılara biyoteknoloji alanındaki güncel ve faydalı bilgileri aktaracağına inandığını dile getiren Mardinoğlu, şunları kaydetti:

"TÜSEB olarak yeni dönemde yerlileşme ve millileşme vizyonu doğrultusunda, Türkiye Genom Projesi'nin omurgasını oluşturan, Bireysel ve Dönüşümsel Uygulamalı Tıp Projeleri ile Türkiye'de 100'den fazla kanser, kronik ve nadir hastalığın moleküler haritalarını 65 farklı bilimsel çalışma grubu ile iş birliği yaparak oluşturmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde bu hastalıkların tanısında ve tedavisinde kullanılacak yerli ve milli tanı kitleri, yenilikçi ilaçlar, tıbbi cihazlar ve biyomalzemelerin geliştirilmesini ve üretilmesini hedefliyoruz. Bunun yanında çocukluk dönemi ve yetişkin bireyler için kullanılan yerli ve milli aşıların da geliştirip, ülkemizde üretilmesini hedeflemekteyiz."

"TÜSEB ile iş birliği halinde süreçleri geliştirmeye çalışıyoruz"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da "Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları" konusunda TÜSEB ile iyi ilişki ve iş birliği halinde süreçleri geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi. 

Mandal, sağlık, tıp alanındaki ve biyoteknoloji noktasındaki hem ekipman hem de özellikle ilaç noktasındaki patent sayılarındaki artışın dikkati çekici olduğunu ifade ederek, sağlıktaki gelişmelere bakıldığında yeni buluşların, tedavilerin, süreç yeniliği konularının gittikçe önem kazanan başlıklar olduğunu aktardı.

Sürecin sadece teknolojik gelişim olarak değil, birlikte geliştirme yaklaşımına doğru dönüştüğünü anlatan Mandal, bunların yenilik tabanlı süreçlerdeki gelişimler olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı: Türkiye Genom Projesi resmen başladı 

TÜBİTAK'ın çalışmaları hakkında bilgi veren Mandal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan 9 politika kurulundan birisi olan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nda gerçekleştirdikleri çalışmada etki temelli başlıkların öncelendiğini aktardı.

Prof. Dr. Mandal, bu kapsamda 27 teknolojinin incelendiğini, ardından 10'un hem etki hem de yapılabilirliğinin ön planda olduğunu ve bunlardan birinin de biyoteknolojik ilaç olarak tespit edildiğini anlatarak, "TÜBİTAK'ın politikalarında önemli bir girdi oluşturacak boyutta biyoteknolojik ilacın da toplantının başlıklarından biri olması bizim için önemli bir gösterge." diye konuştu.

Mandal, nitelikli bilgi üretmek için hedef odaklı çağrı planlaması ve iş birliği platformlarının oluşturulması için çalıştıklarını dile getirerek, özellikle ilaç konusunda büyük platform projeleri yürüttüklerini sözlerine ekledi. 

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Bakan Koca ve beraberindeki heyet, fuar alanını gezdi.

Anahtar Kelimeler:

turk tip dunyasi kurultayi

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